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"Метелики в животі і мурашки": 39-річний Ібрагімович повернувся до збірної і образився

26 березня, 16:23

Олена Павлова Олена Павлова

Златан став самим "старим" шведом у національній команді і віддав гольову передачу

Нападник італійського "Мілана" Златан Ібрагімович став найстаршим футболістом, що зіграв за збірну Швеції. На матч проти Грузії (1:0) на старті кваліфікації ЧС-2022 Златан вийшов у старті в віці 39 років і 173 днів. Раніше невгамовний Ібрагімович побив рекорд Андрія Шевченка.

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Для Ібрагімовича це була перша гра за національну команду з 2016 року, коли він вирішив завершити міжнародну кар'єру. Але через п'ять років повернувся і відразу ж зробив результативну передачу на Классона.

"Це було схоже на дебютний матч за збірну Швеції. У мене були метелики в животі і мурашки по шкірі. Я не нервував, був зібраним і мотивованим. Було прикро, що на трибунах не було уболівальників, тому що з ними атмосфера інша", – цитує Ібрагімовича Федерація футболу Швеції в своєму Twitter

Златан Ібрагімович
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Златан Ібрагімович / Фото: Reuters

Нападаючий виступає за збірну Швеції з 2001 року. За цей час він провів 117 матчів і забив 62 голи.

Дивіться, як Ібрагімович забиває за "Мілан"

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