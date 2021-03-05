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Зірка футболу співає "Бродягу" не тільки в душі. Ібра виступив на фестивалі (відео)

5 березня, 16:51

Олена Павлова Олена Павлова

По дорозі в Сан-Ремо Златан Ібрагімович потрапив в страшну пробку і пересів на мотоцикл

Шведський нападаючий "Мілана" Златан Ібрагімович виявляється ще й співає. І не вдома в душі або в караоке з друзями. Зірка "россо-нері" взяв участь у відомому музичному фестивалів італійському місті Сан-Ремо. А добирався туди на попутці.

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39-річний Ібрагімович заспівав пісню "Бродяга", яку ще в 1972 році виконала італійська група Nomadi. Златан зробив це в компанії професійних співаків і свого старого друга Синиши Михайловича. 52-річний серб зараз тренує "Болонью" і бореться з наслідками раку. Вокальні таланти шведа не видатні, він не знав, як правильно вступити, але щиро старався.

До речі, добирався Златан до Сан-Ремо з пригодами. Його автомобіль потрапив в пробку. Тоді він вирішив попросити допомоги у мотоцикліста, що проїжджав повз і виявився фанатом "Мілана". Чоловік довіз форварда 60 кілометрів, що залишилися.

Відзначимо, що в поточному сезоні 39-річний Ібрагімович провів за "Мілан" 21 матч у всіх турнірах, забивши 16 голів і віддавши дві передачі. Раніше стало відомо, що Ібрагімович не зіграє проти "МЮ" в Лізі Європи.

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Дивіться, як забивав за "Мілан" Ібрагімович

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заспівав Мілан Італія Златан Ібрагімович Сан-Ремо
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