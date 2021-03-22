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Рекорд Шевченка в "Мілані" пав! Хто посмів відібрати "корону" у Шеви

22 березня, 18:22

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

39-річний швед дивує феноменальною результативністю

Нападник "Мілана" Златан Ібрагімович встановив нове досягнення в італійському клубі і побив рекорд нашого Андрія Шевченка. Шведський форвард відзначився забитим м'ячем у вчорашньому матчі Серії А проти "Фіорентини" (3:2).

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Цей гол став для Ібрагімовича 15-м в перших 15 матчах сезону в чемпіонаті Італії. Феноменальна результативність 39-річного нападника дозволила йому побити рекорд нинішнього головного тренера збірної України в сезоні 2003-2004 років, коли Шева забив 14 м'ячів в перших 15 матчах Серії А.

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До речі, напередодні Шевченко пояснив, чому ігнорує кращого гравця чемпіонату України. Виявляється, Буяльський не вписується в схему головного тренера збірної.

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Мілан Італія Андрій Шевченко чемпіонат Італії Златан Ібрагімович

Джерело: Сегодня|Спорт

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