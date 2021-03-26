Українська
$ 27,97
33,03
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

"Бабочки в животе и мурашки": 39-летний Ибрагимович вернулся в сборную и обиделся

26 марта, 16:23

Елена Павлова Елена Павлова

Златан стал самым "старым" шведом в национальной команде и отдал голевую передачу

Нападающий итальянского "Милана" Златан Ибрагимович стал самым возрастным футболистом, сыгравшим за сборную Швеции. На матч против Грузии (1:0) на старте квалификации ЧМ-2022 Златан вышел в старте в возрасте 39 лет и 173 дней. Ранее неугомонный Ибрагимович побил рекорд Андрея Шевченко.

Реклама

Читайте также: Звезда футбола поет "Бродягу" не только в душе. Ибра выступил на фестивале (видео)

Для Ибрагимовича это была первая игра за национальную команду с 2016 года, когда он решил завершить международную карьеру. Но спустя пять лет вернулся и сразу же сделал результативную передачу на Классона.

"Это было похоже на дебютный матч за сборную Швеции. У меня были бабочки в животе и мурашки по коже. Я не нервничал, был собранным и мотивированным. Было обидно, что на трибунах не было болельщиков, потому что с ними атмосфера другая", – цитирует Ибрагимовича Федерация футбола Швеции в своем Twitter

Златан Ибрагимович
Реклама

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Нападающий выступает за сборную Швеции с 2001 года. За это время он провел 117 матчей и забил 62 гола.

Смотрите, как Ибрагимович забивает за "Милан"

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

рекорд ЧМ-2022 Златан Ибрагимович сборная Швеции квалификация чм
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фото
Топ-десятка! Все красотки на дне рождения Степаненко – на одном фотоФутбол
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фото
Ни стыда, ни совести: подругу знаменитого футболиста затравили за откровенные фотоФутбол
Уволенный из
Уволенный из "Колоса" Селезнев нашел себя в еще одном виде спортаФутбол
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка Англии
Прогноз Александра Шовковского на матчи Кубка АнглииФутбол
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковида
Суд вынес решение по матчу Украина – Швейцария! Команда Шевченко стала жертвой ковидаФутбол
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от Неймара
Невероятно горячие фото бразильской модели, заслужившей комплименты от НеймараФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять