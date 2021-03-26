Российский арбитр встал на колено в поддержку борьбы против расизма. В России – истерика

Российский арбитр Кирилл Левников встал на колено перед отборочным матчем ЧМ-2022 между Англией и Сан-Марино (5:0) в поддержку акции против расизма Black Lives Matter. Но такое поведение футбольного судьи не пришлось по душе на его родине.

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В первую очередь, критиковать решение рефери принялись депутаты Госдумы. Они смешали всемирную акцию против расизма с поддержкой ЛГБТ и политикой, а в своих комментариях как раз выражались совсем не политкорректно.

"У меня к нему вопрос. То, что он там на коленках ползает направо и налево, это непонятно. Если он судья Российской Федерации, то, конечно, он должен вести себя более достойно, а не участвовать в дешевых перфомансах в поддержку ЛГБТ и чернокожих обиженок. Сегодня он перед ними ползает, завтра он еще перед кем-то ползает. Тогда не надо называть себя российским судьей, пускай будет судьей из Румынии, они там только на коленках ползают. Он пошёл на поводу у англичан, показав свою слабость, показав свою предвзятость. Судья не должен быть предвзятым, он должен показывать свою позицию, свою аполитичность, а тут получается, что он выступил, как политический активист. Это достаточно странно", – заявил Виталий Милонов.

Немного мягче, но в таком же ключе высказался другой его коллега.

"Спорт не имеет никакого отношения к проблемам глобального характера, в том числе и расизма. Но при этом расизм непосредственно на матчах мы должны жестко пресекать. А делами вне стадиона должны заниматься руководители своих стран. Мы собираемся для того, чтобы смотреть футбольный матч, а не чтобы обсуждать различные околоспортивные движения. Полный бред. Не нужно смешивать это со спортом" – считает Дмитрий Свищев.

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Напомним, что недавно в Англии футболист впервые не встал перед матчем на колено: кто посмел. Африканец из "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа считает этот ритуал в рамках Black Lives Matter унизительным.

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