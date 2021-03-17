Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом

Російська бригада арбітрів під керівництвом Сергія Карасьова проігнорувала акцію Black Lives Matter перед початком матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Боруссією" з Менхенгладбаха (2:0).

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Арбітри відмовилися встати на коліно перед початком матчу, тоді як в акції взяли участь усі гравці обох команд. Поки невідомо, чим обернеться для росіян цей демарш, однак буде не дивно, якщо вони найближчим часом не будуть обслуговувати міжнародні матчі.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

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Нагадаємо, що недавно в Англії футболіст вперше не встав перед матчем на коліно: хто посмів. Африканець з "Кристал Пелас" Вільфрід Заа вважає цей ритуал BlackLivesMatter принизливим.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Боруссія":

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