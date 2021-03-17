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Російські судді відмовилися встати на коліно разом із Зінченком: попахує скандалом

17 березня, 09:32

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Можливо, найближчим часом російська бригада арбітрів не працюватиме на матчах Ліги чемпіонів

Російська бригада арбітрів під керівництвом Сергія Карасьова проігнорувала акцію Black Lives Matter перед початком матчу-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів між "Манчестер Сіті" і "Боруссією" з Менхенгладбаха (2:0).

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Арбітри відмовилися встати на коліно перед початком матчу, тоді як в акції взяли участь усі гравці обох команд. Поки невідомо, чим обернеться для росіян цей демарш, однак буде не дивно, якщо вони найближчим часом не будуть обслуговувати міжнародні матчі.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

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Нагадаємо, що недавно в Англії футболіст вперше не встав перед матчем на коліно: хто посмів. Африканець з "Кристал Пелас" Вільфрід Заа вважає цей ритуал BlackLivesMatter принизливим.

Огляд матчу "Манчестер Сіті" – "Боруссія":

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Ліга чемпіонів арбітр Манчестер Сіті Боруссія Менхенгладбах

Джерело: Сегодня|Спорт

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