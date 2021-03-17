Российские судьи отказались встать на колено вместе с Зинченко: попахивает скандалом

Возможно, в ближайшее время российская бригада арбитров не будет работать на матчах Лиги чемпионов

Российская бригада арбитров под руководством Сергея Карасева проигнорировала акцию Black Lives Matter перед началом ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между "Манчестер Сити" и "Боруссией" из Менхенгладбаха (2:0).

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Арбитры отказались встать на колено перед началом матча, в то время как в акции приняли участие все игроки обеих команд. Пока неизвестно, чем обернется для россиян этот демарш, однако будет неудивительно, если они в ближайшее время не будут обслуживать международные матчи.

Фото: REUTERS/Bernadett Szabo

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Напомним, что недавно в Англии футболист впервые не встал перед матчем на колено: кто посмел. Африканец из "Кристал Пэлас" Уилфрид Заа считает этот ритуал в рамках BlackLivesMatter унизительным.

Обзор матча "Манчестер Сити" – "Боруссия":

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