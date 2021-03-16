Русский
$ 27,65
32,96

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Зінченко з "МанСіті" виходить до чвертьфіналу, "Аталанта" Малиновського поступається "Реалу"

16 березня, 23:54

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

У вівторок відбулися ще два повторних матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Очікуваними перемогами фаворитів завершилися обидва поєдинки плей-оф 16 березня. "Манчестер Сіті" вдруге поспіль обіграв в угорському Будапешті німецьку "Боруссію" з Менхенгладбаха з рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко вийшов на позицію лівого захисника на 63-й хвилині. При цьому, статистики зафіксували примітний факт: команда Гвардіоли забиває 100 м'ячів за рік 12 сезонів поспіль.

Реклама

Дивіться найкращі моменти першого тайму, в якому бельгієць Кевін де Брюйне і німець Ілкай Гюндоган уже за 18 хвилин вирішили результат протистояння.

В цей же час "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського не змогла на рівних протистояти "Реалу" в Мадриді і після домашньої поразки 0:1 поступилася і в Іспанії – 1:3. У першому таймі рахунок на 34-й хвилині відкрив Карім Бензема після помилки воротаря італійців Марко Спортьєлло.

Реклама

На 60-й хвилині Серхіо Рамос реалізував пенальті за фол проти Вінісіуса і зняв усі питання.

В тренді
Ізраїль проти стадіону Шухевича в Тернополі: реакція українського МЗС

Правда, колумбієць Луїс Муріель на 84-й хвилині один гол відіграв.

Реклама

Але дуже швидко Асенсіо відновив перевагу команди Зінедіна Зідана в два голи.

Отже, "Реал" і "МанСіті" досить легко пройшли перший раунд плей-оф. Нагадаємо, раніше хто вже вийшов в чвертьфінал Ліги чемпіонів, а хто ще грає в 1/8 фіналу.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

футбол Ліга чемпіонів відео голів Реал Мадрид Манчестер Сіті Боруссія Менхенгладбах Аталанта Руслан Малиновський Олександр Зінченко
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналу
Ліга чемпіонів 9 березня: результати матчів 1/8 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
"ПСЖ" – "Барселона": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Зінченку влетіло від тренера
Зінченку влетіло від тренера "МанСіті" за слова на пресконференціїЛіга чемпіонів 2020/21
Хто вже вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а хто ще грає в 1/8 фіналу
Хто вже вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а хто ще грає в 1/8 фіналуЛіга чемпіонів 2020/21
"Боруссія" (Д) – "Севілья": онлайн матчу-відповіді Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
"Ювентус" – "Порту": онлайн повторного матчу 1/8 Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти