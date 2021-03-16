Зінченко з "МанСіті" виходить до чвертьфіналу, "Аталанта" Малиновського поступається "Реалу"

У вівторок відбулися ще два повторних матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Очікуваними перемогами фаворитів завершилися обидва поєдинки плей-оф 16 березня. "Манчестер Сіті" вдруге поспіль обіграв в угорському Будапешті німецьку "Боруссію" з Менхенгладбаха з рахунком 2:0. Українець Олександр Зінченко вийшов на позицію лівого захисника на 63-й хвилині. При цьому, статистики зафіксували примітний факт: команда Гвардіоли забиває 100 м'ячів за рік 12 сезонів поспіль.

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Дивіться найкращі моменти першого тайму, в якому бельгієць Кевін де Брюйне і німець Ілкай Гюндоган уже за 18 хвилин вирішили результат протистояння.

В цей же час "Аталанта" українського півзахисника Руслана Малиновського не змогла на рівних протистояти "Реалу" в Мадриді і після домашньої поразки 0:1 поступилася і в Іспанії – 1:3. У першому таймі рахунок на 34-й хвилині відкрив Карім Бензема після помилки воротаря італійців Марко Спортьєлло.

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На 60-й хвилині Серхіо Рамос реалізував пенальті за фол проти Вінісіуса і зняв усі питання.

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Правда, колумбієць Луїс Муріель на 84-й хвилині один гол відіграв.

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Але дуже швидко Асенсіо відновив перевагу команди Зінедіна Зідана в два голи.

Отже, "Реал" і "МанСіті" досить легко пройшли перший раунд плей-оф. Нагадаємо, раніше хто вже вийшов в чвертьфінал Ліги чемпіонів, а хто ще грає в 1/8 фіналу.

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