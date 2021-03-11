Хто вже вийшов до чвертьфіналу Ліги чемпіонів, а хто ще грає в 1/8 фіналу

Після березневих баталій відомі чотири учасники наступної стадії

На цьому тижні визначилася половина команд, які зіграють в 1/4 фіналу найпрестижнішого клубного турніру планети. Перший раунд плей-офф Ліги чемпіонів розтягнувся на місяць, так що ще чотири клуби-щасливчика дізнаємося наступного тижня.

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Нагадаємо результати матчів-відповідей 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 10 березня.

На цей момент путівки в чвертьфінал отримали: "ПСЖ", "Порту", "Ліверпуль" і "Боруссія" (Дортмунд). 16 і 17 березня відбудуться ще чотири поєдинки. У вівторок зіграють:

"Реал" – "Аталанта" (перший матч – 1:0)

"Манчестер Сіті" – "Боруссія" (М) (2:0)

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У середу вийдуть на поле:

"Челсі" – "Атлетіко" (1:0)

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"Баварія" – "Лаціо" (4:1)

Початок всіх матчів цієї стадії – 22:00 за київським часом.

Стало відомо, що співробітник "Порту" образив Роналду: "Помстилися свині". Зірковий португалець вибув з Ліги чемпіонів разом з "Ювентусом". Також знову показала себе слабкою в порівнянні з іншими європейськими грандами "Барселона" Ліонеля Мессі.

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Дивіться, як "Порту" вибив "Ювентус" з турніру після драматичної розв'язки в додатковий час:

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