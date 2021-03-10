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Новини Ліги чемпіонів 2020/21

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"Помстилися свині Роналду": співробітник "Порту" образив зірку "Юве"

10 березня, 21:38

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Португальський клуб пройшов італійців в плей-офф Ліги чемпіонів

Вчора "Порту" вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів. Португальський клуб поступився – 2:3, але за рахунок більшої кількості голів на виїзді пройшов до чвертьфіналу.

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Після матчу офіцер по зв'язках з уболівальниками ФК "Порту" Фернандо Сауль в соціальних мережах нешанобливо відгукнувся про "Ювентус" і нападаючого туринського клубу Кріштіану Роналду.

"Ми помстилися італійським злодіям, помстилися свині Роналду за те, що він зробив на "Драгау". Який успіх, для "Порту"! Чекаю відео від Долорес і від інших членів його беззубої сім'ї", – наводить текст повідомлення Сауля Record.

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Нагадаємо, що сьогодні визначаться ще два чвертьфіналісти Ліги чемпіонів:

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Цікаво, що напередодні поєдинку в Парижі, фанат "ПСЖ" включив о п'ятій ранку пожежну сигналізацію в готелі, де живе "Барселона".

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Ліга чемпіонів Кріштіану Роналду Порту Ювентус ТУрин

Джерело: Championat.ru

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