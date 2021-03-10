"ПСЖ" – "Барселона": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів

У середу, 10 березня, у весняному Парижі на арені "Парк-де-Пренс" відбудеться матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. "Барселона" з Лео Мессі спробує зробити диво і пройти на виїзді "ПСЖ" після 1:4 вдома. Початок – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

ОНЛАЙН "ПСЖ" – "БАРСЕЛОНА"

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Історія повторюється

"Барселона" вже була в схожому становищі чотири роки тому, коли програла паризької команді в першому матчі 1/8 фіналу з рахунком 0: 4, але дивним чином відігралася – 6: 1. Хоча після матчу було багато претензій до арбітра зустрічі, який поставив відразу три пенальті в ворота "ПСЖ". Цього разу перевага французів після першої зустрічі трохи менше – 4: 1, але і "Барса" вже не в то кондиції, щоб здійснювати такі подвиги, як 4 роки тому.

Жерар Піке не втримав Киліана Мбаппе / Фото: Reuters

Особливо плачевно виглядають шанси іспанців, коли в такій формі знаходиться Кіліан Мбаппе, який зробив на "Камп Ноу" хет-трик.

В якій формі команди

Під керівництвом аргентинського наставника Маурісіо Почеттіно "ПСЖ" в цілому виглядає непогано, однак в чемпіонаті Франції поки йде другим, відстаючи від "Лілля" на два очки. І боротьба за титул буде запеклою. Минулого тижня парижани пробилися в 1/8 Кубка Франції, розгромивши "Брест" – 3: 0. Ця перемога стала третьою поспіль для "ПСЖ", який в цих поєдинках не пропустив жодного гола.

Сьогодні проти іспанців зможе зіграти Неймар, який пропустив матч в Барселоні з-за травми. Але все ще знаходиться на самоізоляції Мойзе Кін.

Мойзе Кен і Неймар / Фото: Reuters

"Барселона" минулого тижня вийшла в фінал Кубка Іспанії, відігравшись з 0: 2 після першого матчу з "Севільєю". На "Камп Ноу" команда Рональда Кумана насилу перевела гру в овертайм, але переможців не судять.

А напередодні в чемпіонаті Іспанії здобула перемогу над "Осасуною" 2: 0 і піднялася в таблиці Примери на друге місце, відстаючи від "Атлетіко" на три очки. Але сьогодні не зіграє Жерара Піке, який знову травмував коліно.

Що кажуть букмекери

Незважаючи на домінування "ПСЖ" в Каталонії, в другому матчі букмекери віддають французам невелику перевагу. На перемогу господарів можна поставити з коефіцієнтом 2.45, нічию букмекери оцінюють, як 3.80, а на виграш "Барселони" – 2.62. Найбільш реальним букмекери називають рахунок 1: 0 – 7.50.

У проході парижан в 1/4 фіналу аналітики контор не сумніваються – 1.02. А ось іспанцям треба створити диво – 13.00.

Де дивитися матч в Парижі

У прямому ефірі матч "ПСЖ" – "Барселона" у вівторок, 10 березня, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку відбудеться на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як "ПСЖ" програв у фіналі Ліги чемпіонів

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