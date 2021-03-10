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"Ліверпуль" – "Лейпциг": онлайн повторного матчу 1/8 Ліги чемпіонів

Середа, 10 березня
Олег Люлька Олег Люлька

Ліверпуль

22:00

РБ Лейпциг

Матч не почався
Серія пенальті
Початок матчу
Перерва
Фінальний свисток

У середу, 10 березня, в Будапешті на стадіоні "Пушкаш Арена" відбувається матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Ліверпуль" – "Лейпциг". Початок – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього поєдинку з повторами голів і найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

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ОНЛАЙН "ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЛЕЙПЦИГ" – ТУТ

Три тижні тому в столиці Угорщини в матчі, який формально був домашнім для "Лейпцига", "Ліверпуль" обіграв німецький клуб з рахунком 2:0. Відзначилися Салах і Мане.

Здавалося б, усе в цій парі вирішено. Але "бики" з Лейпцига не поспішають викидати білий прапор, розуміючи, що в матчі-відповіді їм до снаги обіграти кризовий "Ліверпуль" з рахунком 3:1 і вийти до 1/4 ЛЧ.

Це не жарт – з семи останніх матчів у чемпіонаті Англії "Ліверпуль" програв шість.

"ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЛЕЙПЦИГ":
ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ

"ЛІВЕРПУЛЬ": Алісон; Александер-Арнолд, Фабіньо, Філліпс, Робертсон; Джонс, Вейналдум, Тьяго Алькантара; Жота, Салах, Мане

"ЛЕЙПЦИГ": Гулачі; Адамс, Мюкіле, Упамекано, Клостерманн; Забітцер, Кампль; Айдара, Нкунку, Ольмо; Поульсен

"ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЛЕЙПЦИГ":
ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

На вихід "Ліверпуля" до 1/4 фіналу ЛЧ аналітиками встановлений коефіцієнт 1.16, "Лейпцига" – 6.70. Отже, ймовірність потрапляння до наступного раунду англійського клубу оцінюється в 85%, німецького – в 15%. Найреальнішим рахунком сьогоднішнього матчу букмекери називають нічию – 1:1.

"ЛІВЕРПУЛЬ" – "ЛЕЙПЦИГ":
ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Ліверпуль" – "Лейпциг" у середу, 10 березня, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Всі подробиці в спецтемі Ліга чемпіонів онлайн

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Ліга чемпіонів онлайн Лейпциг Ліверпуль

Джерело: Сегодня|Спорт

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