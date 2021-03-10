Слізна драма в Італії: "Ювентус" вилетів з Ліги чемпіонів, вигравши в більшості

Ох, який драматичний поєдинок вийшов в Турині в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів! Після поразки в Португалії від "Порту" 1: 2 "Ювентус" опинився в непростій ситуації. Адже в минулому сезоні на цій же стадії італійський гранд вибив з розіграшу аутсайдер пари "Ліон". І ось історія могла повторитися, і повторилася – 3: 2 перемога "Синьйори", але далі за рахунок двох голів на виїзді пішов "Порту".

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"Ювентус" в розпачі / Фото: Reuters

Будинки туринці знову примудрилися пропустити першими. На 17-й хвилині Деміраль збив у своєму штрафному Таремі, який грамотно поставив корпус. І арбітр вказав на "точку", а воротар "Ювентуса" Щенсни не виручив після удару Сержіу Олівейра – не вгадав кут. До кінця тайму господарі йшли вперед великими силами, але "Порту" грамотно захищався.

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А ось старт другого тайму став для "Порту" холодним душем. На 49-й хвилині К'єза відквитав один гол, ударом в дальній кут з передачі Роналду.

Федеріко К'єза / Фото: REUTERS

А через п'ять хвилин той самий Таремі, який заробив пенальті, дуже безглуздо отримав другу жовту картку – за удар по м'ячу після свистка – і покинув поле, залишивши португальців в меншості.

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А потім на 63-й хвилині Куадрадо виконав чергову зрячу подачу на дальню штангу, звідки точно пробиває головою К'єза і зробив дубль.

У час, що залишився до кінця другого тайму, "Ювентус" дуже старався вирвати перемогу – відмінні можливості забити втратили Роналду і невгамовний К'єза, гол з офсайду забив Мората, але його скасували. А потім Куадрадо міг шикарно забити по дузі, але виручила поперечина. У "Порту" запам'ятався небезпечний дальній удар, але встиг відреагувати голкіпер туринців.

А вже за шість хвилин до кінця другого екстра-тайму "Порту" вийшов вперед після штрафного Олівейри, який зробив дубль. Рабьо відквитав один гол, але на більше італійців вже не вистачило, і вони сенсаційно вилетіли з Ліги чемпіонів.

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