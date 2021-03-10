Ліга чемпіонів 10 березня: розклад і трансляції матчів 1/8 фіналу

У середу визначаються ще два учасники чвертьфінальної стадії найпрестижнішого єврокубка

Ліга чемпіонів триває. У середу, 10 березня, визначаються ще два чвертьфіналісти турніру. Матчі-відповіді 1/8 фіналу відбуваються у парах "ПСЖ" – "Барселона" і "Ліверпуль" – "Лейпциг". Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, котирування букмекерів і оновлювані результати. Зазначимо, що напередодні ЛЧ покинули Роналду і "Севілья".

Реклама

Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Повторні матчі

Середа, 10 березня

22:00 "ПСЖ" – "Барселона"

ТБ: "Футбол 2", OLL.TV

Котирування на прохід: 1.02 (95%) – 18.00 (5%)

Перший матч – 4:1

22:00 "Ліверпуль" – "Лейпциг"

ТБ: "Футбол 1", OLL.TV

Котирування на прохід: 1.16 (85%) – 6.70 (15%)

Перший матч – 2:0

Реклама Ліонель Мессі / Фото: Reuters

Кубок Ліги чемпіонів / Фото: Getty Images

Нагадаємо, напередодні "Ювентус" виграв у "Порту" 3:2, але це не допомогло Турину продовжити виступи в Лізі чемпіонів.

Реклама

А дортмундська "Боруссія" зіграла 2:2 з "Севільєю", вийшовши до 1/4 ЛЧ з шаленими рекордами свого норвезького бомбардира Голанда.

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама