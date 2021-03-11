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Кто уже вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов, а кто еще играет в 1/8 финала

11 марта, 08:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

После мартовских баталий известны четыре участника следующей стадии

На этой неделе определилась половина команд, которые сыграют в 1/4 финала самого престижного клубного турнира планеты. Первый раунд плей-офф Лиги чемпионов растянулся на месяц, так что еще четыре клуба-счастливчика узнаем на следующей неделе.

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Напомним результаты ответных матчей 1/8 финала Лиги чемпионов за 10 марта.

На данный момент путевки в четвертьфинал получили: "ПСЖ", "Порту", "Ливерпуль" и "Боруссия" (Дортмунд). 16 и 17 марта состоятся еще четыре поединка. Во вторник сыграют:

"Реал" – "Аталанта" (первый матч – 1:0)

"Манчестер Сити" – "Боруссия" (М) (2:0)

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В среду выйдут на поле:

"Челси" – "Атлетико" (1:0)

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"Бавария" – "Лацио" (4:1)

Начало всех матчей этой стадии – 22:00 по киевскому времени.

Стало известно, что сотрудник "Порту" оскорбил Роналду: "Отомстили свинье". Звездный португалец выбыл из Лиги чемпионов вместе с "Ювентусом". Также вновь показала себя слабой по сравнению с другими европейскими грандами "Барселона" Лионеля Месси.

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Смотрите, как "Порту" выбил "Ювентус" из турнира после драматической развязки в дополнительное время:

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