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Лига чемпионов 10 марта: расписание и трансляции ответных матчей 1/8 финала

10 марта, 08:56

Олег Люлька Олег Люлька

В среду определяются еще два участника четвертьфинальной стадии самого престижного еврокубка

Лига чемпионов продолжается. В среду, 10 марта, определяются еще два четвертьфиналиста турнира. Ответные матчи 1/8 финала проходят в парах "ПСЖ" – "Барселона" и "Ливерпуль" – "Лейпциг". Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты. Отметим, что накануне ЛЧ покинули Роналду и "Севилья".

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи
Среда, 10 марта

22:00 "ПСЖ" – "Барселона"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котировки на проход: 1.02 (95%) – 18.00 (5%)
Первый матч – 4:1

22:00 "Ливерпуль" – "Лейпциг"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на проход: 1.16 (85%) – 6.70 (15%)
Первый матч – 2:0

Лионель Месси
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Лионель Месси / Фото: Reuters

Кубок Лиги чемпионов

Кубок Лиги чемпионов / Фото: Getty Images

Напомним, днем ранее "Ювентус" выиграл у "Порту" 3:2, но это не помогло туринцам продолжить выступления в Лиге чемпионов.

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А дортмундская "Боруссия" сыграла 2:2 с "Севильей", пройдя в 1/4 ЛЧ с безумными рекордами своего норвежского бомбардира Холанда.

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расписание Лига чемпионов результаты где смотреть

Источник: Сегодня|Спорт

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