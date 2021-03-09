Судьи и VAR превратили матч Лиги чемпионов в цирк: как "Боруссия" сражалась с "Севильей"

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с испанской "Севильей" и вышла в четвертьфинал турнира. Первый матч между командами в Испании завершился победой 3:2 в пользу немцев, поэтому для них сегодня было главное не проиграть с разницей в два мяча. Мы проводили онлайн матча "Боруссия" – "Севилья".

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Первый тайм выдался небогатым на опасные моменты, тем не менее, "Боруссия" сумела открыть счет. Очередной гол на свой счет записал Эрлинг Холанд.

Во втором тайме норвежец оформил дубль, однако арбитры решили добавить в поединок немного циркового представления. Посмотрев повтор эпизода с помощью системы VAR, главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр отменил гол Холанда, якобы Эрлинг нарушал правила в атаке.

Тем не менее, просматривая эпизод, судьи заметили, что еще во время предыдущей атаки уже против Холанда нарушали правила в штрафной площади, поэтому вместо гола "Боруссия" получила право на пенальти. К "точке" подошел Холанд, но переиграть голкипера не сумел.

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"Севилья" убежала в свою атаку, дошла до чужих ворот, потеряла мяч… и арбитр указал, что нужно перебить пенальти! Оказывается, вратарь сделал шаг вперед, когда пробивал Холанд. Изначально этого Чакыр не заметил, но ему подсказал видеоассистент. Эрлинг снова подошел к мячу и на этот раз переиграл вратаря, хоть тот и угадал угол.

После этого испанцы сократили отставание, а на последних секундах сравняли счет, но на большее им не хватило времени – в следующий раунд вышла "Боруссия".

20-летний норвежец установил сразу несколько статистических достижений:

Холанд забил 20 голов в Лиге чемпионов. Ни один игрок не забил больше с тех пор, как он дебютировал на турнире в сентябре 2019 года

Эрлингу понадобилось всего 14 матчей, чтобы забить 20 голов в Лиге чемпионов. Предыдущему рекордсмен Гарри Кейну из "Тоттенхэма" для этого понадобилось на 10 матчей больше.

Холанд стал самым молодым игроком, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд (20 лет 231 день).

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