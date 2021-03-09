Українська
$ 27,74
32,97

Новости Лиги чемпионов 2020/2021

Главная Матчи Таблица Видео
  1. СЕГОДНЯ
  2. Новости спорта
  3. Лига чемпионов 2020/2021

Судьи и VAR превратили матч Лиги чемпионов в цирк: как "Боруссия" сражалась с "Севильей"

9 марта, 23:57

Александр Трикиша Александр Трикиша

Главными действующими лицами встречи стали Эрлинг Холанд и ассистенты в VAR-комнате

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" сыграла вничью с испанской "Севильей" и вышла в четвертьфинал турнира. Первый матч между командами в Испании завершился победой 3:2 в пользу немцев, поэтому для них сегодня было главное не проиграть с разницей в два мяча. Мы проводили онлайн матча "Боруссия" – "Севилья".

Реклама

Первый тайм выдался небогатым на опасные моменты, тем не менее, "Боруссия" сумела открыть счет. Очередной гол на свой счет записал Эрлинг Холанд.

Во втором тайме норвежец оформил дубль, однако арбитры решили добавить в поединок немного циркового представления. Посмотрев повтор эпизода с помощью системы VAR, главный арбитр встречи Джюнейт Чакыр отменил гол Холанда, якобы Эрлинг нарушал правила в атаке.

Тем не менее, просматривая эпизод, судьи заметили, что еще во время предыдущей атаки уже против Холанда нарушали правила в штрафной площади, поэтому вместо гола "Боруссия" получила право на пенальти. К "точке" подошел Холанд, но переиграть голкипера не сумел.

Реклама

"Севилья" убежала в свою атаку, дошла до чужих ворот, потеряла мяч… и арбитр указал, что нужно перебить пенальти! Оказывается, вратарь сделал шаг вперед, когда пробивал Холанд. Изначально этого Чакыр не заметил, но ему подсказал видеоассистент. Эрлинг снова подошел к мячу и на этот раз переиграл вратаря, хоть тот и угадал угол.

После этого испанцы сократили отставание, а на последних секундах сравняли счет, но на большее им не хватило времени – в следующий раунд вышла "Боруссия".

20-летний норвежец установил сразу несколько статистических достижений:

  • Холанд забил 20 голов в Лиге чемпионов. Ни один игрок не забил больше с тех пор, как он дебютировал на турнире в сентябре 2019 года
  • Эрлингу понадобилось всего 14 матчей, чтобы забить 20 голов в Лиге чемпионов. Предыдущему рекордсмен Гарри Кейну из "Тоттенхэма" для этого понадобилось на 10 матчей больше.
  • Холанд стал самым молодым игроком, забившим в шести матчах Лиги чемпионов подряд (20 лет 231 день).
Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Севилья Эрлинг Холанд

Источник: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Ювентус" – "Порту": онлайн ответного матча 1/8 Лиги чемпионовЛига чемпионов
Лига чемпионов 9 марта: расписание, трансляции и результаты матчей 1/8 финала
Лига чемпионов 9 марта: расписание, трансляции и результаты матчей 1/8 финалаЛига чемпионов
"Боруссия" (Д) – "Севилья": онлайн ответного матча Лиги чемпионовЛига чемпионов
Неймару не дадут сыграть с
Неймару не дадут сыграть с "Барселоной"Лига чемпионов
Судьи и VAR превратили матч Лиги чемпионов в цирк: как
Судьи и VAR превратили матч Лиги чемпионов в цирк: как "Боруссия" сражалась с "Севильей"Лига чемпионов
Холанд переписывает историю Лиги чемпионов: какие рекорды покорились 20-летнему норвежцу
Холанд переписывает историю Лиги чемпионов: какие рекорды покорились 20-летнему норвежцуЛига чемпионов

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять