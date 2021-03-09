"Боруссия" (Д) – "Севилья": онлайн ответного матча Лиги чемпионов

Встреча в Германии стартует в 22:00 вторника по киевскому времени

Сегодня в элитном еврокубке определятся первые четвертьфиналисты. Во вторник проходят два ответных поединка первого раунда плей-офф. Узнавайте расписание, трансляции и результаты матчей 1/8 финала Лиги чемпионов.

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В Дортмунде немецкая "Боруссия" с 22:00 принимает испанскую "Севилью". Наш сайт ведет онлайн-трансляцию с оперативными комментариями, яркими фото и видео самых интересных моментов.

"Боруссия" (Д) – "Севилья"

Форма соперников. Испанская команда переживает черную полосу. После поражения "Боруссии" (2:3) подопечные Хулена Лопетеги потерпели три поражения подряд, при этом забив лишь один мяч. "Севилья" уступила в полуфинале Кубка Испании "Барселоне" 0:3 после домашней победы 2:0. Причем команда не забила пенальти при счете 0:1 и выбросила белый флаг в дополнительное время.

Немецкий гранд наоборот – набрал обороты и выиграл четыре матча подряд. Однако был остановлен в субботу мощной "Баварией" – 2:4.

"Севилья" не сдается. Несмотря на неудачу в первой встрече, "Севилья" излучает оптимизм. Накануне вечером гости из Испании провели тренировку на знаменитом "Вестфаленштадионе", а главный тренер заявил: "Мы все еще абсолютно живы и ждем с нетерпением противостояния с великой командой".

"Боруссия" (Д) – "Севилья", перед матчем Видео: Reuters

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Прогнозы. Впрочем, букмекерские конторы не верят в подвиг испанцев и дают на их проход коэффициент 5.90! Тогда как на общий успех "Боруссии" – 1.15. Даже в сегодняшнем матче больше шансов на победу дают хозяевам – 2.25 против 3.10. В игре ожидают три гола, а самые популярные счета – 1:1 (коэф. – 7.90) и 2:1 (9.10).

Где смотреть. На украинском телевидении матч покажет телеканал "Футбол 2". Также его можно посмотреть на интернет-сервисе OLL.TV.

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Вспомним обзор первого матча "Севилья" – "Боруссия" (Д):

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