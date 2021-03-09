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"Боруссія" (Д) – "Севілья": онлайн матчу-відповіді Ліги чемпіонів

9 березня, 10:52

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Зустріч в Німеччині стартує о 22:00 вівторка за київським часом

Сьогодні в елітному єврокубку визначаться перші чвертьфіналісти. У вівторок проходять два поєдинки у відповідь першого раунду плей-оф. Дізнавайтеся розклад, трансляції і результати матчів 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

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У Дортмунді німецька "Боруссія" з 22:00 приймає іспанську "Севілью". Наш сайт веде онлайн-трансляцію з оперативними коментарями, яскравими фото і відео найцікавіших моментів.

"Боруссія" (Д) – "Севілья"

Форма суперників. Іспанська команда переживає чорну смугу. Після поразки "Боруссії" (2:3) підопічні Хулена Лопетегі зазнали трьох поразок поспіль, при цьому забивши лише один м'яч. "Севілья" поступилася в півфіналі Кубка Іспанії "Барселоні" 0:3 після домашньої перемоги 2:0. Причому команда не забила пенальті за рахунку 0:1 і викинула білий прапор в додатковий час.

Німецький гранд навпаки – набрав обертів і виграв чотири матчі поспіль. Однак був зупинений в суботу потужною "Баварією" – 2:4.

"Севілья" не здається. Незважаючи на невдачу в першій зустрічі, "Севілья" випромінює оптимізм. Напередодні ввечері гості з Іспанії провели тренування на знаменитому "Вестфаленштадіоні", а головний тренер заявив: "Ми все ще абсолютно живі і чекаємо з нетерпінням протистояння з великою командою".

Відео: Reuters
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Прогнози. Втім, букмекерські контори не вірять в подвиг іспанців і дають на їхній прохід коефіцієнт 5.90! Тоді як на загальний успіх "Боруссії" – 1.15. Навіть в сьогоднішньому матчі більше шансів на перемогу віддають господарям – 2.25 проти 3.10. У грі очікують три голи, а найпопулярніші рахунки – 1:1 (коеф. – 7.90) і 2:1 (9.10).

Де дивитися. На українському телебаченні матч покаже телеканал "Футбол 2". Також його можна подивитися на інтернет-сервісі OLL.TV.

Читайте також: Уболівальники знайшли причину, чому гравці не йдуть з "Боруссії" – вона прекрасна.

Згадаймо огляд першого матчу "Севілья" – "Боруссія" (Д):

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