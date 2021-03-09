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Лига чемпионов 9 марта: расписание, трансляции и результаты матчей 1/8 финала

9 марта, 09:49

Олег Люлька Олег Люлька

Сегодня определяются первые обладатели путевок в четвертьфинал самого престижного еврокубка

Во вторник, 9 марта, определяются первые четвертьфиналисты Лиги чемпионов. Ответные матчи проходят в парах "Ювентус" – "Порту" и "Боруссия" Дортмунд – "Севилья". Ниже – расписание поединков с телетрансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты. Отметим, что накануне кипер "Ювентуса" Буффон назвал дату завершения карьеры.

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Лига чемпионов. 1/8 финала. Ответные матчи
Вторник, 9 марта

22:00 "Ювентус" – "Порту"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на проход: 1.56 (62%) – 2.56 (38%)
Первый матч – 1:2

22:00 "Боруссия" Д – "Севилья"
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котировки на проход: 1.18 (84%) – 6.00 (16%)
Первый матч – 3:2

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Кубок чемпионов

Кубок чемпионов / Фото: Getty Images

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Смотрите, как проходили первые матчи "Порту" с "Юве" и "Севильи" с Дортмундом

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расписание Лига чемпионов результаты Порту Ювентус Турин Боруссия Дортмунд Севилья

Источник: Сегодня|Спорт

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