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Прогноз Александра Шовковского на матч "Ювентус" – "Лацио"

4 марта, 16:32

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Прогноз на матч "Ювентус" – "Лацио": победа "Ювентуса" хотя бы в одном тайме. Коэффициент – 1.5

"Милан" в прошлом году потерял очки, и теперь "Ювентус" на расстоянии четырех зачетных баллов от "россонери" и имеет матч в запасе. Так же на матч меньше большинства команд сыграл "Лацио" – римляне за шесть очков от "Юве". Итак, матч очень принципиальный и важный для обеих команд. Как он может завершиться, анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

"Ювентус" последние месяцы проводит по графику "в гостях сложно, на своем поле – легче". Посмотрите на результаты команды в последних восьми матчах Серии А. Четыре игры дома – четыре победы с общим счетом 10:0. Четыре игры в гостях – четыре очка (победа, ничья, два поражения), разница голов 3:4.

На выезде "Ювентус" уступил "Интеру" и "Роме", сыграл вничью с "Вероной". Дома не пропустил в матчах с "Болоньей", "Ромой", "Кротоне" и "Специей". У команды Андреа Пирло лишь три потери очков на своем поле: ничьи с "Вероной" и "Аталанты" и поражение от "Фиорентины". В чемпионате с начала января "Ювентус" в Турине только побеждает – шесть матчей подряд – и забивает минимум дважды.

С начала 2021 до 14 февраля "Лацио" сыграл восемь матчей и победил в семи из них. Команда Симоне Индзаги в чемпионате обыграла "Фиорентину" (2:1), "Парму" (2:0), "Рому" (3:0), "Сассуоло" (2:1), "Аталанту" (3:1) и "Кальяри" (1:0), а в Кубке победила "Парму" (2:1) и уступила "Аталанте" (2:3).

А потом был матч с "Интером", от которого "Лацио" еще не полностью оправился. Команда Антонио Конте идеально сыграла на контратаках – 3:1. После этого римляне с большими проблемами взяли три очка в матче против "Сампдории" (0:1) и дважды проиграли "Баварии" (1:4) и "Болонье" (0:2). Матч с "Болоньей" стал для "Лацио" первым в чемпионате с середины октября, в котором команда не забила.

"Ювентус" – "Лацио". Прогноз

Учитывая поражение "Лацио" от "Болоньи", "Ювентус" может рассчитывать на очередные три очка дома – "Лацио", кажется, резко затормозил. Даже на победу хозяев хотя бы в одном тайме неплохой коэффициент – 1.5.

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прогноз игры матч Александр Шовковский результаты Parimatch
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