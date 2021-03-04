Прогноз Олександра Шовковського на матч "Ювентус" – "Лаціо"

"Мілан" минулого року втратив очки, і тепер "Ювентус" на відстані чотирьох залікових балів від "россонері" та має матч у запасі. Так само на матч менше за більшість команд зіграв "Лаціо" – римляни за шість очок від "Юве". Отже матч дуже принциповий та важливий для обох команд. Як він може завершитися, аналізує експерт Parimatch Олександр Шовковський.

"Ювентус" останні місяці проводить за графіком "в гостях складно, на своєму полі – легше". Подивіться на результати команди в останніх восьми матчах Серії А. Чотири гри вдома – чотири перемоги із загальним рахунком 10:0. Чотири гри в гостях – чотири очки (перемога, нічия, дві поразки), різниця голів 3:4.

На виїзді "Ювентус" поступився "Інтеру" та "Ромі", зіграв внічию з "Вероною". Вдома не пропустив у матчах з "Болоньєю", "Ромою", "Кротоне" та "Спецією". У команди Андреа Пірло лише три втрати очок на своєму полі: нічиї з "Вероною" та "Аталантою" і поразка від "Фіорентини". У чемпіонаті з початку січня "Ювентус" у Турині лише перемагає – шість матчів поспіль – і забиває щонайменше двічі.

З початку 2021 року до 14 лютого "Лаціо" зіграв вісім матчів і переміг у семи з них. Команда Сімоне Індзагі у чемпіонаті обіграла "Фіорентину" (2:1), "Парму" (2:0), "Рому" (3:0), "Сассуоло" (2:1), "Аталанту" (3:1) та "Кальярі" (1:0), а в Кубку перемогла "Парму" (2:1) та поступилася "Аталанті" (2:3).

А потім був матч з "Інтером", від якого "Лаціо" ще й досі не повністю оговтався. Команда Антоніо Конте ідеально зіграла на контратаках – 3:1. Після цього римляни з великими проблемами взяли три очки проти "Сампдорії" (0:1) і двічі програли: "Баварії" (1:4) та "Болоньї" (0:2). Матч із "Болоньєю" став для "Лаціо" першим у чемпіонаті з середини жовтня, у якому команда не забила.

"Ювентус" – "Лаціо". Прогноз

Враховуючи поразку "Лаціо" від "Болоньї", "Ювентус" може сподіватися на чергові три очки вдома – "Лаціо", здається, різко загальмував. Навіть на перемогу господарів хоча б в одному таймі непоганий коефіцієнт – 1.5.

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