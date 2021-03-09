Ліга чемпіонів 9 березня: розклад, трансляції і результати матчів 1/8 фіналу

Сьогодні визначаються перші володарі путівок до чвертьфіналу найпрестижнішого єврокубка

У вівторок, 9 березня, визначаються перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Повторні матчі відбуваються в парах "Ювентус" – "Порту" і "Боруссія" Дортмунд – "Севілья". Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, котирування букмекерів і оновлювані результати. Зазначимо, що напередодні кіпер "Ювентуса" Буффон назвав дату завершення кар'єри.

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Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Повторні матчі

Вівторок, 9 березня

22:00 "Ювентус" – "Порту"

ТБ: "Футбол 1", OLL.TV

Котирування на прохід: 1.56 (62%) – 2.56 (38%)

Перший матч – 1:2

22:00 "Боруссія" Д – "Севілья"

ТБ: "Футбол 2", OLL.TV

Котирування на прохід: 1.18 (84%) – 6.00 (16%)

Перший матч – 3:2

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Кубок чемпіонів / Фото: Getty Images

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Дивіться, як відбувалися перші матчі "Порту" з "Юве" і "Севільї" з Дортмундом

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