Ліга чемпіонів 9 березня: розклад, трансляції і результати матчів 1/8 фіналу

У вівторок, 9 березня, визначаються перші чвертьфіналісти Ліги чемпіонів. Повторні матчі відбуваються в парах "Ювентус" – "Порту" і "Боруссія" Дортмунд – "Севілья". Нижче – розклад поєдинків з телетрансляціями, котирування букмекерів і оновлювані результати. Зазначимо, що напередодні кіпер "Ювентуса" Буффон назвав дату завершення кар'єри.
Ліга чемпіонів. 1/8 фіналу. Повторні матчі
Вівторок, 9 березня
22:00 "Ювентус" – "Порту"
ТБ: "Футбол 1", OLL.TV
Котирування на прохід: 1.56 (62%) – 2.56 (38%)
Перший матч – 1:2
22:00 "Боруссія" Д – "Севілья"
ТБ: "Футбол 2", OLL.TV
Котирування на прохід: 1.18 (84%) – 6.00 (16%)
Перший матч – 3:2
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Дивіться, як відбувалися перші матчі "Порту" з "Юве" і "Севільї" з Дортмундом
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