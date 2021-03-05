Вболівальники знайшли причину, чому гравці не йдуть з "Боруссії". Вона прекрасна

Тренування німецької легкоатлетки Аліси Шмідт, яку видання Busted Coveragе визнало найсексуальнішою спортсменкою світу, з захисником дормундської "Боруссії" Феліксом Пасслаком стало об'єктом жартів в мережі.

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Під час тренування Шмідт і Пасслак виконали кілька вправ на розтяжку і для зміцнення м'язів живота і ніг. Вболівальники в соцмережах жартують, що футболіст більше дивився на Алису, ніж займався вправами. "Тепер зрозуміло, чому гравці не хочуть йти з "Боруссії", – жартують фани.

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У 2017 році Шмідт завоювала "срібло" в складі збірної Німеччини в естафеті 4 по 400 метрів на чемпіонаті Європи у віці до 20 років. У 2019 м взяла "бронзу" в естафеті на першості Європи до 23 років.

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Зацініть ефектні фото Аліси Шмідт.

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