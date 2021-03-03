Буффон назвав точну дату завершення кар'єри. Але це не точно

Легендарний італійський голкіпер Джанлуїджі Буффон, якого недавно оштрафували за богохульство, назвав дату завершення кар'єри.

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"У мене в голові є певний знак "стоп", максимальна планка. Це червень 2023 року. Це крайній строк. Втім, я можу закінчити кар'єру і в найближчі чотири місяці", – зізнався воротар "Ювентуса".

У поточному сезоні 43-річний Буффон провів за "Юве" 10 матчів, в шести з них не пропустив голів.

Нагадаємо, що раніше Буффон побив легендарний рекорд Мальдіні в чемпіонаті Італії. 43-річний голкіпер "Ювентуса" перевершив ексзахисника "Мілана" за кількістю проведених ігор в Серії А.

Реклама Джанлуїджі Буффон / Фото: Reuters

Джанлуїджі Буффон за свою кар'єру 10 разів ставав чемпіоном Італії, чотири рази вигравав Кубок і сім – Суперкубок країни. З "ПСЖ" завоював золоті медалі Ліги 1 і Суперкубок Франції, з "Пармою" перемагав у Кубку УЄФА, а зі збірною Італії ставав чемпіоном світу в 2006 році.

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