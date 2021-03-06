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"Баварія" – "Боруссія" (Д): онлайн битви німецьких грандів у Бундеслізі

6 березня, 15:17

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Зустріч починається в суботу о 19:30 за київським часом

У суботу на "Альянц-Арені" в Мюнхені проходить один з центральних матчів усього сезону Бундесліги. Лідер чемпіонату Німеччини, "Баварія", приймає "Боруссію" з Дортмунда. Початок – о 19:30 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію з цікавими мультимедіа.

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Нещодавно кращий клуб світу сенсаційно програв в чемпіонаті.

"Баварія" – "Боруссія" (Д)

Форма суперників. Минулого тижня команди вдало провели гостьові зустрічі плей-офф Ліги чемпіонів. "Баварія" в Римі розправилася з "Лаціо" (4: 1), а "Боруссія" вирвала вольову перемогу у "Севільї" в Іспанії.

У Будесліге справу у Дортмунда йдуть не так добре: підопічні Едіна Терзич лише борються за потрапляння в ТОП-4, щоб і на наступний сезон грати в Лізі чемпіонів. Правда, останні п'ять матчів опоненти зіграли однаково: по три перемоги, по одній поразці і нічиїй.

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У першому колі, в Дортмунді, сильнішими виявилися хлопці Ганса-Дітера Фліка – 3:2.

Прогнози. Всі букмекерські контори фаворитом вважають "Баварію". Хоча коефіцієнт на перемогу чемпіона не такий і малий – 1.60. При цьому на успіх гостей з Дортмунда можна поставити за 5.20, на нічию – за 4.85.

Поєдинок очікується досить результативним – з 3-4 голами. А то, що у "Баварії" відзначитись поляк Роберт Левандовські, – ясна річ (коеф. – 1.37). У "Боруссії" чекають звершень від норвежця Ерлінга Голанда (1.73).

Фото: Miguel A. Lopes/Pool via REUTERS

Фото: Miguel A. Lopes/Pool via REUTERS

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Де дивитися. В Україні матч офіційно транслює інтернет-сервіс Megogo.

Раніше хворому футболістові "Баварії" доводилося їсти в підвалі.

Дивіться, як "Боруссія" обіграла "Севілью" в Лізі чемпіонів:

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