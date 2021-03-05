Жорсткий карантин в підвалі! Хворому футболісту доводилося їсти в коридорі

Лідер "Баварії" дуже не хотів заразити свою сім'ю

Нападник "Баварії" Томас Мюллер розповів, де він відбував карантин, щоб не заразити родичів коронавірусом. Чемпіон світу-2014 вирішив ізолюватися в підвалі власного будинку. Раніше "Баварія" показала, хто в її складі "Майкл Джордан" і "Скотті Піппи".

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Німецький футболіст захворів напередодні фіналу клубного чемпіонату світу проти "Тигрес" (1:0). І після двотижневого карантину Мюллер повернувся до тренувань з командою.

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"Щоб не заразити дружину, я залишався в гостьовій кімнаті в підвалі і не мав ніяких контактів з іншими людьми. Мені пощастило, що у мене були лише легкі симптоми цієї хвороби. Було забавно є в коридорі власного підвалу, але я радий, що більше нікого не заразив", – цитує Томаса BeSoccer

Томас і Ліза Мюллер / Фото: Instagram

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Відзначимо, що в нинішньому сезоні 31-річний футболіст провів у складі "Баварії" 32 матчі у всіх турнірах, забивши 13 голів і віддавши 12 передач.

Раніше ми розповідали, що зірка "Баварії" займеться осіменінням коней, а допомагати йому буде дружина.

Дивіться, як Мюллер забивав за "Баварію"

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