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Жесткий карантин в подвале! Больному футболисту приходилось есть в коридоре

5 марта, 21:05

Елена Павлова Елена Павлова

Лидер "Баварии" очень не хотел заразить свою семью

Нападающий "Баварии" Томас Мюллер рассказал, где он отбывал карантин, чтобы не заразить родственников коронавирусом. Чемпион мира-2014 решил изолироваться в подвале собственного дома. Ранее "Бавария" показала, кто в ее составе "Майкл Джордан" и "Скотти Пиппен".

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Немецкий футболист заболел в преддверии финала клубного чемпионата мира против "Тигреса" (1:0). И после двухнедельного карантина Мюллер вернулся к тренировкам с командой.

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"Чтобы не заразить жену, я оставался в гостевой комнате в подвале и не имел никаких контактов с другими людьми. Мне повезло, что у меня были лишь легкие симптомы этой болезни. Было забавно есть в коридоре собственного подвала, но я рад, что больше никого не заразил", – цитирует Томаса BeSoccer

Томас и Лиза Мюллер

Томас и Лиза Мюллер / Фото: Instagram

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Отметим, что в нынешнем сезоне 31-летний футболист провел в составе "Баварии" 32 матча во всех турнирах, забив 13 голов и отдав 12 передач.

Ранее мы рассказывали, что звезда "Баварии" займется осеменением лошадей, а помогать ему будет жена.

Смотрите, как Мюллер забивал за "Баварию"

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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подвал Бавария коронавирус Томас Мюллер
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