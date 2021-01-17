Русский
$ 28,05
34,01
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Баварія" показала, хто в її складі "Майкл Джордан" і "Скотті Піппен"

17 січня, 20:05

Олег Люлька Олег Люлька

З легендарними баскетболістами "Чикаго Буллз" мюнхенський клуб порівняв Роберта Левандовського і Томаса Мюллера

"Баварія" після недільної перемоги над "Фрайбургом" в 16-му турі чемпіонату Німеччини (2:1) епічно оцінила дії дуету своїх форвардів – Роберта Левандовського і Томаса Мюллера. Нападники забили по м'ячу, а Мюллер також віддав на поляка гольовий пас.

Реклама

Читайте також: Рейтинг найкращих бомбардирів століття: з Левандовським і Мальдівами, але без України

У своєму Twitter мюнхенці опублікували колаж з двох фото: Левандовського з Мюллером і знаменитого баскетбольного дуету з дев'яностих – гравців "Чикаго" Майкла Джордана і Скотті Піппена.

"Однакова енергія", – йдеться у підписі до фото

У матчі з "Фрайбургом" Левандовський встановив рекорд, ставши першим гравцем, якому вдалося забити 21 гол в першій частині сезону німецького чемпіонату.

"Баварія" набрала 36 очок у 16 матчах. Мюнхенці лідирують у турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи на чотири пункти "Лейпциг".

Реклама

Турнірна таблиця Бундесліги. ТОП-6

Нагадаємо, саме Левандовського ФІФА визнала найкращим футболістом 2020 року. Мессі і Роналду залишилися не при справах.

Дивіться, як Левандовський забиває в ЛЧ

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

чемпіонат Німеччини Баварія Роберт Левандовські Майкл Джордан Томас Мюллер Скотті Піппен
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Душитель" з Дагестану пообіцяв розібратися з Роналду (відео)MMA
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірної
Розкрила голі груди: відверта фотосесія дівчини футболіста збірноїФутбол
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиною
Мілевський розійшовся зі своєю дівчиноюФутбол
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з сином
Наймиліше фото дня. Дружина Ярмоленка з синомФутбол
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжками
Ротань засипав дружину доларами на день народження, а вона похвалилася ніжкамиФутбол
"Феррарі" вщент! Співробітник автомийки розбив суперкар італійського воротаряФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти