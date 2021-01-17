"Баварія" показала, хто в її складі "Майкл Джордан" і "Скотті Піппен"

З легендарними баскетболістами "Чикаго Буллз" мюнхенський клуб порівняв Роберта Левандовського і Томаса Мюллера

"Баварія" після недільної перемоги над "Фрайбургом" в 16-му турі чемпіонату Німеччини (2:1) епічно оцінила дії дуету своїх форвардів – Роберта Левандовського і Томаса Мюллера. Нападники забили по м'ячу, а Мюллер також віддав на поляка гольовий пас.

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У своєму Twitter мюнхенці опублікували колаж з двох фото: Левандовського з Мюллером і знаменитого баскетбольного дуету з дев'яностих – гравців "Чикаго" Майкла Джордана і Скотті Піппена.

"Однакова енергія", – йдеться у підписі до фото

У матчі з "Фрайбургом" Левандовський встановив рекорд, ставши першим гравцем, якому вдалося забити 21 гол в першій частині сезону німецького чемпіонату.

"Баварія" набрала 36 очок у 16 матчах. Мюнхенці лідирують у турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи на чотири пункти "Лейпциг".

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Турнірна таблиця Бундесліги. ТОП-6

Нагадаємо, саме Левандовського ФІФА визнала найкращим футболістом 2020 року. Мессі і Роналду залишилися не при справах.

Дивіться, як Левандовський забиває в ЛЧ

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