"Баварія" показала, хто в її складі "Майкл Джордан" і "Скотті Піппен"

"Баварія" після недільної перемоги над "Фрайбургом" в 16-му турі чемпіонату Німеччини (2:1) епічно оцінила дії дуету своїх форвардів – Роберта Левандовського і Томаса Мюллера. Нападники забили по м'ячу, а Мюллер також віддав на поляка гольовий пас.
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У своєму Twitter мюнхенці опублікували колаж з двох фото: Левандовського з Мюллером і знаменитого баскетбольного дуету з дев'яностих – гравців "Чикаго" Майкла Джордана і Скотті Піппена.
"Однакова енергія", – йдеться у підписі до фото
У матчі з "Фрайбургом" Левандовський встановив рекорд, ставши першим гравцем, якому вдалося забити 21 гол в першій частині сезону німецького чемпіонату.
"Баварія" набрала 36 очок у 16 матчах. Мюнхенці лідирують у турнірній таблиці Бундесліги, випереджаючи на чотири пункти "Лейпциг".
Турнірна таблиця Бундесліги. ТОП-6
Нагадаємо, саме Левандовського ФІФА визнала найкращим футболістом 2020 року. Мессі і Роналду залишилися не при справах.
Дивіться, як Левандовський забиває в ЛЧ
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