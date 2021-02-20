І "Баварія" не залізна! Кращий клуб світу сенсаційно програв в чемпіонаті

Сенсація в 22-му турі чемпіонату Німеччини. Найсильніший клуб світу "Баварія" зазнав поразки в Бундеслізі від "Айнтрахта" з рахунком 1:2. А в минулому турі матч "Баварії" переривали кілька разів, щоб знайти розмітку. Тоді "Армінія" вигравала у мюнхенців 2:0, але в підсумку упустила перемогу – 3:3.

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"Айнтрахт" – "Баварія" / Фото: Reuters

Цього разу уникнути поразки "Баварії" не вдалося. Вже на 12-й хвилині першого тайму рахунок відкрив Дайчі Камада, а 31-й Амін Юнес збільшив перевагу господарів. На це "Баварія" відповіла тільки після перерви одним голом Роберта Левандовскі.

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Команда Хансі Фліка програла вперше з 8 січня. Тоді в матчі чемпіонату Німеччини "Баварію" засмутила гладбахська "Боруссія" (3:2). Незважаючи на поразку, переможець Ліги чемпіонів залишається одноосібним лідером Бундесліги, набравши 49 очок у 22 зустрічах. "Айнтрахт" вже замикає трійку – 42 бали в 22 матчах.

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari В тренді На Олімпійських іграх Росію будуть називати словом з трьох букв

Раніше ми писали, що "Баварія" може піти всією командою на карантинза чотири дні до матчу Ліги чемпіонів проти "Лаціо". У складі команди два гравця з позитивними тестами.

Ще до фіналу клубного чемпіонату світузаразився Томас Мюллер, а напередодні позитивний тест отримав Бенжамен Павар. З початку 2021 року це вже четвертий випадок зараження коронавірусом в складі німецького клубу.

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Дивіться, як "Баварія" грала в Лізі чемпіонів

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