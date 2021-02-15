Німеччину накрив снігопад: матч "Баварії" переривали кілька разів, щоб знайти розмітку

Лідер Бундесліги відігрався після 0:2 в поєдинку з "Армінією"

Не тільки український футбол страждає від сильних снігопадів. В суботу Мірча Луческу лопатою розчищав поле від снігу для матчу "Динамо" – "Олімпік", а сьогодні в Мюнхені поєдинок Першої Бундесліги між "Баварією" і "Армінією" двічі переривали через погодні умови тільки в першому таймі.

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Сніг в Мюнхені / Фото: Reuters

Німеччину також накрили снігопади і зустріч чемпіонату довелося призупиняти через те, що лінії розмітки поля повністю зникали. Їх чистили працівники стадіону, і через кілька хвилин арбітр відновлював матч.



Фото Reuters

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Снігопад в Мюнхені / Фото: Reuters В тренді Зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз

При цьому в таких складних умовах гра в Мюнхені вийшла досить цікавою. "Армінія" після першого тайму вигравала у кращої команди світу 2:0, але в підсумку "Баварія" прокинулася і звела поєдинок до нічиєї – 3:3. Мюнхенці продовжують лідирувати в турнірній таблиці, випереджаючи "Лейпциг" на 5 очок.

Раніше "Баварія" обіграла мексиканський "Тигрес" в фіналі клубного чемпіонату світу і завоювала звання найсильнішої команди на планеті. Єдиний і переможний гол на 59-й хвилині забив французький півзахисник Бенжамен Павар.

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