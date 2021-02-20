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И "Бавария" не железная! Лучший клуб мира сенсационно проиграл в чемпионате

20 февраля, 19:54

Елена Павлова Елена Павлова

Лидер Бундеслиги пропустил уже на 12-й минуте поединка

Сенсация в 22 туре чемпионата Германии. Самый сильный клуб мира "Бавария" потерпела поражение в Бундеслиге от "Айнтрахта" со счетом 1:2. А в прошлом туре матч "Баварии" прерывали несколько раз, чтобы найти разметку. Тогда "Арминия" выигрывала у мюнхенцев 2:0, но в итоге упустила победу – 3:3.

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"Айнтрахт" – "Бавария"

"Айнтрахт" – "Бавария" / Фото: Reuters

В этот раз избежать поражения "Баварии" не удалось. Уже на 12-й минуте первого тайма счет открыл Дайчи Камада, а 31-й Амин Юнес увеличил преимущество хозяев. На это "Бавария" ответила только после перерыва одним голом Роберта Левандовски.

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Команда Ханси Флика проиграла в первые с 8 января. Тогда в матче чемпионата Германии "Баварию" огорчила гладбахская "Боруссия" (3:2). Несмотря на поражение, победитель Лиги чемпионов остается единоличным лидером Бундеслиги, набрав 49 очков в 22 встречах. "Айнтрахт" уже замыкает тройку – 42 балла в 22 матчах.

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

Фото: REUTERS/Ibraheem Al Omari

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Ранее мы писали, что "Бавария" может уйти всей командой на карантин за четыре дня до матча Лиги чемпионов против "Лацио". В составе команды два игрока с положительными тестами.

Еще до финала клубного чемпионата мира заразился Томас Мюллер, а накануне позитивный тест получил Бенжамен Павар. С начала 2021 года это уже четвертый случай заражения коронавирусом в составе немецкого клуба.

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Смотрите, как "Бавария" играла в Лиге чемпионов

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