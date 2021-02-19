Русский
$ 27,85
33,65

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

"Баварія" може піти всією командою на карантин за чотири дні до матчу Ліги чемпіонів

19 лютого, 19:27

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

На цей момент у складі команди два гравця з позитивними тестами

У найсильнішій команді світу "Баварії" стався спалах коронавірусу. Ще до фіналу клубного чемпіонату світузаразився Томас Мюллер, а напередодні позитивний тест отримав Бенжамен Павар. З початку 2021 року це вже четвертий випадок зараження коронавірусом в складі німецького клубу.

Реклама

З огляду на те, що вже 23 лютого мюнхенцям грати проти "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, керівництво команди розглядає варіант з повним закриттям команди на карантин, повідомляє Sportschau. Додамо, що 20 лютого "Баварія" в рамках Бундесліги зіграють проти "Айнтрахта".

Зазначається, що департамент охорони здоров'я має право ізолювати команду. В даному випадку триває розслідування, після якого будуть прийнято рішення про можливий карантин в команді.

В тренді
Чортова дюжина для України: знову без медалей на ЧС з біатлону

Дивіться, як "Баварія" грала в групі Ліги чемпіонів:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Коронавірус

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

карантин Ліга чемпіонів Баварія Лаціо коронавірус

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битви грандів у плей-оф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Зірки
Зірки "Барселони" влаштували перепалку під час матчу з "ПСЖ"Ліга чемпіонів 2020/21
"Порту" – "Ювентус": онлайн матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століття
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століттяФутбол
Партнер Роналду знепритомнів після поразки від
Партнер Роналду знепритомнів після поразки від "Порту"Ліга чемпіонів 2020/21
Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з
Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з "Челсі"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти