"Баварія" може піти всією командою на карантин за чотири дні до матчу Ліги чемпіонів

У найсильнішій команді світу "Баварії" стався спалах коронавірусу. Ще до фіналу клубного чемпіонату світузаразився Томас Мюллер, а напередодні позитивний тест отримав Бенжамен Павар. З початку 2021 року це вже четвертий випадок зараження коронавірусом в складі німецького клубу.
З огляду на те, що вже 23 лютого мюнхенцям грати проти "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, керівництво команди розглядає варіант з повним закриттям команди на карантин, повідомляє Sportschau. Додамо, що 20 лютого "Баварія" в рамках Бундесліги зіграють проти "Айнтрахта".
Зазначається, що департамент охорони здоров'я має право ізолювати команду. В даному випадку триває розслідування, після якого будуть прийнято рішення про можливий карантин в команді.
Дивіться, як "Баварія" грала в групі Ліги чемпіонів:
Всі подробиці в спецтемі Коронавірус
Підпишись на наш telegram
Лише найважливіше та найцікавіше
Підписуйтесь на нашу розсилкуОк