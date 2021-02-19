"Баварія" може піти всією командою на карантин за чотири дні до матчу Ліги чемпіонів

На цей момент у складі команди два гравця з позитивними тестами

У найсильнішій команді світу "Баварії" стався спалах коронавірусу. Ще до фіналу клубного чемпіонату світузаразився Томас Мюллер, а напередодні позитивний тест отримав Бенжамен Павар. З початку 2021 року це вже четвертий випадок зараження коронавірусом в складі німецького клубу.

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З огляду на те, що вже 23 лютого мюнхенцям грати проти "Лаціо" в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, керівництво команди розглядає варіант з повним закриттям команди на карантин, повідомляє Sportschau. Додамо, що 20 лютого "Баварія" в рамках Бундесліги зіграють проти "Айнтрахта".

Зазначається, що департамент охорони здоров'я має право ізолювати команду. В даному випадку триває розслідування, після якого будуть прийнято рішення про можливий карантин в команді.

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Дивіться, як "Баварія" грала в групі Ліги чемпіонів:

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