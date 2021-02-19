Повторив досягнення Шевченка та отримав нагороду від УЄФА – тиждень успіхів "нового Пеле"

Нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. УЄФА відзначив заслуги 22-річного нападника в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони", в якому він відзначився хет-триком.

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У гонці за нагороду тижні Мбаппе випередив Мохамеда Салаха ( "Ліверпуль"), Ерлінга Голанда ( "Боруссія" Дортмунд) і Сержіу Олівейру ( "Порту"), повідомляється на сайті УЄФА,

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Раніше ми писали, що Мбаппе повторив рекорд Шевченка – він став лише другим гравцем, кому вдалося оформити хет-трик у воротах "Барселони" на "Камп Ноу". Крім цього, француз вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів "ПСЖ" в історії. Не дивно, що саме Киліана своїм спадкоємцем назвав "Король футболу" Пеле.

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