Русский
$ 27,85
33,65

Новини Ліги чемпіонів 2020/21

Головна Матчі Таблиця Відео
  1. СЬОГОДНІ
  2. Спорт
  3. Ліга чемпіонів 2020/21

Повторив досягнення Шевченка та отримав нагороду від УЄФА – тиждень успіхів "нового Пеле"

19 лютого, 17:58

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Форвард "ПСЖ" практично наодинці знищив "Барселону"

Нападник "Парі Сен-Жермен" Кіліан Мбаппе визнаний кращим гравцем тижня в Лізі чемпіонів. УЄФА відзначив заслуги 22-річного нападника в першому поєдинку 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти "Барселони", в якому він відзначився хет-триком.

Реклама

Читайте також: Мессі зарився носом в газон: уморная карикатура на "Барсу" в матчі з "ПСЖ"

У гонці за нагороду тижні Мбаппе випередив Мохамеда Салаха ( "Ліверпуль"), Ерлінга Голанда ( "Боруссія" Дортмунд) і Сержіу Олівейру ( "Порту"), повідомляється на сайті УЄФА,

В тренді
Знову дерево замість дорогоцінного металу: як Україна завершила естафету ЧС

Раніше ми писали, що Мбаппе повторив рекорд Шевченка – він став лише другим гравцем, кому вдалося оформити хет-трик у воротах "Барселони" на "Камп Ноу". Крім цього, француз вийшов на третє місце в списку кращих бомбардирів "ПСЖ" в історії. Не дивно, що саме Киліана своїм спадкоємцем назвав "Король футболу" Пеле.

Реклама

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

УЄФА Ліга чемпіонів Барселона ПСЖ Кіліан Мбаппе

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Барселона" – "ПСЖ": онлайн битви грандів у плей-оф Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Зірки
Зірки "Барселони" влаштували перепалку під час матчу з "ПСЖ"Ліга чемпіонів 2020/21
"Порту" – "Ювентус": онлайн матчу Ліги чемпіонівЛіга чемпіонів 2020/21
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століття
Не Гвардіола: оприлюднено ім'я найкращого тренера століттяФутбол
Партнер Роналду знепритомнів після поразки від
Партнер Роналду знепритомнів після поразки від "Порту"Ліга чемпіонів 2020/21
Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з
Російського тренера дискваліфікували за витівку в матчі з "Челсі"Футбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти