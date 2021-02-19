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"Бавария" может уйти всей командой на карантин за четыре дня до матча Лиги чемпионов

19 февраля, 19:27

Александр Трикиша Александр Трикиша

На данный момент в составе команды два игрока с положительными тестами

В сильнейшей команде мира "Баварии" произошла вспышка коронавируса. Еще до финала клубного чемпионата мира заразился Томас Мюллер, а накануне позитивный тест получил Бенжамен Павар. С начала 2021 года это уже четвертый случай заражения коронавирусом в составе немецкого клуба.

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Учитывая, что уже 23 февраля мюнхенцам играть против "Лацио" в 1/8 финала Лиги чемпионов, руководство команды рассматривает вариант с полным закрытием команды на карантин, сообщает Sportschau. Добавим, что 20 февраля "Бавария" в рамках Бундеслиги сыграют против "Айнтрахта".

Отмечается, что департамент здравоохранения имеет право изолировать команду. В данном случае продолжается расследование, после которого будут принято решение о возможном карантине в команде.

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Смотрите, как "Бавария" играла в группе Лиги чемпионов:

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карантин Лига чемпионов Бавария Лацио коронавирус

Источник: Сегодня|Спорт

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