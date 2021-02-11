"Баварія" – найсильніший клуб у світі! Не встояли навіть "тигри"

Німецька "Баварія" обіграла мексиканський "Тигрес" у фіналі клубного чемпіонату світу і завоювала звання найсильнішої команди на планеті. Єдиний і переможний гол на 59-й хвилині забив французький півзахисник Бенжамен Павар. Ми вели онлайн матчу "Баварія" – "Тигрес" з описом всіх ключових моментів.
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Зазначимо, що ще в першому таймі за нічийного рахунку гол німців був скасований після використання системи VAR.
Третє місце на турнірі завоював єгипетський "Аль-Ахлі", який обіграв у втішному фіналі бразильський "Палмейрас". Основний час завершився нульовою нічиєю, а в серії пенальті єгиптяни виявилися точнішими 3:2.
"Баварія" вчетверте стає найкращою командою світу. Тричі мюнхенці вигравали клубний ЧС і ще раз піднімали над головою Міжконтинентальний кубок.
Разом з тим "Баварія" здобула п'ятий трофей під керівництвом Ганса-Дітера Фліка, який очолив команду у ході минулого сезону. Раніше Флік привів команду до перемоги в чемпіонаті, Кубку Німеччини, Лізі чемпіонів і Суперкубку УЄФА.
Дивіться, як "Баварія" грала в Лізі чемпіонів:
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