"Шахтар" увійшов до ТОП-10 найтитулованіших клубів XXI століття: обійшли "Реал" і "ПСЖ"

Донецький "Шахтар" потрапив у ТОП-10 рейтингу найтитулованіших клубів XXI століття за версією авторитетного порталу Transfermarkt. "Гірники" здобули 33 трофеї, що дозволило їм зайняти сьоме місце в рейтингу.
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"Шахтар" обійшов таких грандів світового футболу, як мадридський "Реал" і "Парі Сен-Жермен", і всього лише на один трофей відстає від "Барселони".
Лідирує в рейтингу єгипетський "Аль-Ахлі", що завоював 45 трофеїв. Клуб з Каїра обійшов навіть мюнхенську "Баварію", з якою вони, до речі, напередодні зустрічалися у фіналі клубного чемпіонату світу і програли.
"Шахтар" з 2000 року 13 разів ставав чемпіоном України, 11 разів вигравав Кубок країни, вісім разів – Суперкубок України, а також перемагав у Кубку УЄФА.
Дивіться, як "Шахтар" грав у чемпіонаті України після зимової перерви:
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