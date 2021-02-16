Русский
$ 27,97
33,93
  1. Спорт
  2. Новини футболу

"Шахтар" увійшов до ТОП-10 найтитулованіших клубів XXI століття: обійшли "Реал" і "ПСЖ"

16 лютого, 21:28

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Більше всіх титулів у XXI столітті завоював клуб з Єгипту

Донецький "Шахтар" потрапив у ТОП-10 рейтингу найтитулованіших клубів XXI століття за версією авторитетного порталу Transfermarkt. "Гірники" здобули 33 трофеї, що дозволило їм зайняти сьоме місце в рейтингу.

Реклама

Читайте також: Збірна мільйонерів: як виглядає команда з найдорожчих гравців чемпіонату України

"Шахтар" обійшов таких грандів світового футболу, як мадридський "Реал" і "Парі Сен-Жермен", і всього лише на один трофей відстає від "Барселони".

Лідирує в рейтингу єгипетський "Аль-Ахлі", що завоював 45 трофеїв. Клуб з Каїра обійшов навіть мюнхенську "Баварію", з якою вони, до речі, напередодні зустрічалися у фіналі клубного чемпіонату світу і програли.

В тренді
Зірка українського спорту в День Валентина повідомила про страшний діагноз
Реклама

"Шахтар" з 2000 року 13 разів ставав чемпіоном України, 11 разів вигравав Кубок країни, вісім разів – Суперкубок України, а також перемагав у Кубку УЄФА.

Дивіться, як "Шахтар" грав у чемпіонаті України після зимової перерви:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Барселона Шахтар Донецьк Реал Мадрид Баварія ПСЖ Аль-Ахлі

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький син
Успішну модель знайшли мертвою після розриву з футболістом: у неї залишився маленький синФутбол
"Момент з трусиками вас не бентежить?" Ірину Морозюк підставили подругиФутбол
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасувати
Випробування голою дівчиною першим не витримав тренер: зустріч мусили скасуватиФутбол
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛ
Прогноз Олександра Шовковскього на матчі АПЛФутбол
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з Вано
Мілевський почав ударно лайкати фото своєї колишньої. А в неї – любов з ВаноФутбол
"У мене все ріденьке і малогабаритне": Влада Седан про те, чому її не буде в PlayboyФутбол

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти