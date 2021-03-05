Болельщики нашли причину, почему игроки не уходят из "Боруссии". Она прекрасна

На тренировках с игроками работает самая сексуальная спортсменка мира

Тренировка немецкой бегуньи Алисы Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, с защитником дормундской "Боруссии" Феликсом Пасслаком стала объектом шуток в сети.

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Во время тренировки Шмидт и Пасслак выполнили несколько упражнений на растяжку и для укрепления мышц живота и ног. Болельщики в соцсетях шутят, что футболист больше смотрел на бегунью, чем занимался упражнениями. "Теперь понятно, почему игроки не хотят уходить из "Боруссии", – шутят фаны.

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В 2017 году Шмидт завоевала "серебро" в составе сборной Германии в эстафете 4 по 400 метров на чемпионате Европы в возрасте до 20 лет. В 2019-м бегунья взяла "бронзу" в эстафете на первенстве Европы до 23 лет.

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Зацените эффектные фото Алисы Шмидт.

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