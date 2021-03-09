Судді і VAR перетворили матч Ліги чемпіонів в цирк: як "Боруссія" боролася з "Севільєю"

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів дортмундська "Боруссія" зіграла внічию з іспанською "Севільєю" і вийшла в чвертьфінал турніру. Перший матч між командами в Іспанії завершився перемогою 3:2 на користь німців, тому для них сьогодні було головне не програти з різницею в два м'ячі. Ми проводили онлайн матчу "Боруссія" – "Севілья".

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Перший тайм видався небагатим на небезпечні моменти, проте, "Боруссія" зуміла відкрити рахунок. Черговий гол на свій рахунок записав Ерлінг Голанд.

У другому таймі норвежець оформив дубль, проте арбітри вирішили додати в поєдинок трохи циркової вистави. Подивившись повтор епізоду за допомогою системи VAR, головний арбітр зустрічі Джюнейт Чакир скасував гол Голанда, нібито Ерлінг порушував правила в атаці.

Проте, переглядаючи епізод, судді помітили, що ще під час попередньої атаки вже проти Голанда порушували правила в штрафному майданчику, тому замість голу "Боруссія" здобула право на пенальті. До "точки" підійшов Холанд, але переграти голкіпера не зумів.

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"Севілья" втекла в свою атаку, дійшла до чужих воріт, втратила м'яч... і арбітр вказав, що потрібно перебити пенальті! Виявляється, воротар зробив крок вперед, коли пробивав Голанд. Спочатку цього Чакир не помітив, але йому підказав відеоассістент. Ерлінг знову підійшов до м'яча і на цей раз переграв воротаря, хоч той і вгадав кут.

Після цього іспанці скоротили відставання, а на останніх секундах зрівняли рахунок, але на більше їм не вистачило часу – в наступний раунд вийшла "Боруссія".

20-річний норвежець встановив відразу кілька статистичних досягнень:

Холанд забив 20 голів у Лізі чемпіонів. Жоден гравець не забив більше з тих пір, як він дебютував на турнірі у вересні 2019 року

Ерлінг знадобилося всього 14 матчів, щоб забити 20 голів у Лізі чемпіонів. Попередньому рекордсмен Гаррі Кейну з "Тоттенхема" для цього знадобилося на 10 матчів більше.

Холанд став наймолодшим гравцем, який забив у шести матчах Ліги чемпіонів поспіль (20 років 231 день).

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