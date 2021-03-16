Тренер-голеадор: команда Гвардіоли забиває 100 м'ячів за рік 12 сезонів поспіль

У вівторок проходять ще два матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. На нашому сайті йде онлайн "Манчестер Сіті" – "Боруссія" М . Англійська команда на початку другого тайму впевнено виграє 2: 0, раніше з таким же рахунком взявши верх у Німеччині.

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Статистики вже знайшли кілька цікавих фактів з дуелі в Будапешті. Як виявилося, "Манчестер Сіті" досяг рубежу в 100 голів за сезон. При цьому команди іспанського тренера Хосепа Гвардіоли досягають такого показника все 12 сезонів (починаючи з 2008/2009), які він проводить в якості головного тренера. Хлопці каталонця забили 1717 м'ячів в 686 матчах.

Нагадаємо, Гвардіола в 2008-2012 роках працював в "Барселоні", в 2013-2016 – в "Баварії", після чого пішов у "МанСіті". А його нинішній підопічний Кевін де Брюйне забив вже 25 м'ячів з-за меж штрафного майданчика – більше, ніж будь-який інший гравець Прем'єр-ліги з моменту приходу бельгійця в Англію.

А Ілкай Гюндоган з 15 голами є найкращим бомбардиром "Манчестер Сіті" у всіх турнірах і найрезультативнішим німецьким гравцем в єврочемпіонатах ТОП-5.

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У цей же час в поєдинку "Реал" – "Аталанта" (2:0 на 60-й хвилині) Тоні Кроос став четвертим німцем, що зіграв 100 матчів в Лізі чемпіонів, і лише другим польовим гравцем.

Дивіться, як Карім Бензема відкрив рахунок у Мадриді на 34-й хвилині.

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