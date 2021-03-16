"Манчестер Сіті" – "Боруссія" М: трансляція матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів

У вівторок, 16 березня, відбувається матч-відповідь 1/8 Ліги чемпіонів в парі "Манчестер Сіті" – "Боруссія" Менхенгладбах. Початок поєдинку на формально домашньому для англійського клубу стадіоні "Пушкаш Арена" в Будапешті – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

Три тижні тому в першому матчі цих команд "Манчестер Сіті" здобув впевнену перемогу над гладбахцями в столиці Угорщини з рахунком 2:0. У "містян" відзначилися Бернарду Сілва і Габріел Жезус, котрі своїми голами майже забезпечили "МанСіті" путівку до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Проте якщо сьогодні команда Олександра Зінченка вийде з думкою, що вона – вже в 1/4 фіналу ЛЧ, "Боруссія" точно постарається її за це покарати. Як би там не було, але невеличка інтрига в цій парі ще жива!

Дивіться, як "МанСіті" обіграв "Боруссію" в першому матчі 2:0

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"МАНЧЕСТЕР СІТІ" – "БОРУССІЯ" М:

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

"МАНЧЕСТЕР СІТІ": Едерсон; Вокер, Рубен Діаш, Ляпорт, Зінченко; Родрі, Гюндоган; Ферран Торрес, де Брюйне, Стерлінг; Агуеро

"БОРУССІЯ" М: Зоммер; Лайнер, Гінтер, Ельведі, Бенсебаїні; Закарія, Нойгаус; Гофманн, Штіндль, Вольф; Плеа

Під питанням: Бенсебаїні (пах), Крамер (гомілкостоп), Тюрам (м'язова травма)

"Висять" на картці: Лайнер, Штіндль

"МАНЧЕСТЕР СІТІ" – "БОРУССІЯ" М:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Багато букмекерів навіть не приймають ставки на вихід "МанСіті" до 1/4 Ліги чемпіонів, вважаючи, що "містяни" – вже і так там. А хто і приймає, то – з мізерним коефіцієнтом 1.01. На прохід же до наступного раунду гладбахців можна поставити з коефіцієнтом 40.00. Згідно з цими котируваннями, ймовірність потрапляння "МанСіті" до чвертьфіналу за сумою двох зустрічей оцінюється в 98%, а "Боруссії" – в 2%. Сьогодні ж найбільш реальним рахунком аналітики називають 2:0 на користь "Сіті".

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"МАНЧЕСТЕР СІТІ" – "БОРУССІЯ" М:

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "МанСіті" – "Боруссія" М у вівторок, 16 березня, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 2". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як "Боруссія" грала в групі ЛЧ з "Шахтарем"

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