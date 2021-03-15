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Зінченко влетіло від тренера "МанСіті" за слова на прес-конференції

15 березня, 20:31

Олена Павлова Олена Павлова

Гвардіола не погодився з українцем стосовно можливостей його команди

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола виступив з критикою на адресу українського захисника "городян" Олександра Зінченка. Наставник не погодився зі словами Зінченка під час прес-конференції напередодні матчу Ліги чемпіонів проти "Боруссії" з Менхенгладбаха 16 березня. Перший матч закінчився перемогою англійців 2:0.

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Хосеп Гвардіола

Хосеп Гвардіола / Фото: Reuters

Український футболіст заявив, що "МанСіті" під силу виграти відразу чотири трофеї в цьому сезоні. Але у іспанського коуча, як повідомляє УЄФА, інша думка:

"Зінченко сказав, що ми можемо виграти всі турніри за сезон? Я буду старшим за Алекса. У мене більше досвіду, і я з ним не згоден. Він повинен думати тільки про те, щоб добре зіграти проти "Боруссії" і вийти до чвертьфіналу. Це єдиний можливий шлях. Ще ніхто не завершував сезон з чотирма трофеями. І я вважаю, що такого ніколи не трапиться"

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Раніше ми повідомляли, що Зінченко в "Манчестер Сіті" отримає новий контракт. Один з двох українців, які виступають в англійській Прем'єр-лізі, збирається затриматися на Туманному Альбіоні.

Дивіться, як "МанСіті" і "Боруссія" М грали в першому матчі

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