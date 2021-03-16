"Реал" – "Аталанта": онлайн матчу-відповіді 1/8 Ліги чемпіонів

У вівторок, 16 березня, в Мадриді на стадіоні "Альфредо ді Стефано" відбувається матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів "Реал" – "Аталанта". Початок поєдинку – о 22:00 за київським часом. Наш сайт веде онлайн-трансляцію цього протистояння з відео голів та найнебезпечніших моментів, а також з яскравими фото і коментарями.

Нагадаємо, три тижні тому в Бергамо "Реал" обіграв "Аталанту" 1:0 завдяки голу Ферлана Менді на 86-й хвилині. Майже весь той матч "Королівський клуб" з українцем Андрієм Луніним в запасі провів у більшості після вилучення Рено Фройлера за фол останньої надії. Проте "Аталанта" Руслана Маліновського та Віктора Коваленка, не заявленого, правда, на ЛЧ, білий прапор не викидає. Сьогодні має бути той іще бій!

Дивіться, як "Реал" здолав "Аталанту" в гостях

"РЕАЛ" – "АТАЛАНТА":

ОРІЄНТОВНІ СКЛАДИ ВІД УЄФА

"РЕАЛ": Куртуа; Васкес, Варан, Рамос, Менді; Кроос; Іско, Модрич, Вальверде, Вінісіус; Бензема

Не зіграють: Карвахаль (розтягнення задньої поверхні стегна), Каземіро (дискваліфікація), Діас (стегно), Азар (стегно)

Під питанням: Одріосола (не уточнюється)

"Висить" на картці: Менді

"АТАЛАНТА": Голліні; Толой, Ромеро, Паломіно; Меле, де Роон, Пашалич, Госенс; Пессіна; Мюріель, Сапата

Не зіграють: Фройлер (дискваліфікація), Хатебур (стопа)

Під питанням: Джимшиті (м'язова травма)

"Висять" на картці: Джимшиті, Ромеро

"РЕАЛ" – "АТАЛАНТА":

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРІВ

Аналітики дають "Реалу" 73 відсотки на вихід до чвертьфіналу, "Аталанті" – 27 відсотків. На перемогу мадридців за сумою двох зустрічей встановлений коефіцієнт 1.32, бергаманців – 3.65. В сьогоднішньому поєдинку букмекери чекають трьох і більше голів.

"РЕАЛ" – "АТАЛАНТА":

ДЕ ДИВИТИСЯ МАТЧ

У прямому ефірі матч "Реал" – "Аталанта" у вівторок, 16 березня, починаючи з 22:00, покаже канал "Футбол 1". Також пряма трансляція поєдинку доступна на сервісі OLL.TV.

Дивіться, як "Аталанта" перед зустріччю з "Реалом" обіграла в Серії А "Спецію":

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