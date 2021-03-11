За свиню відповіси! Сестра заступилася за Кріштіану Роналду

На цьому тижні "Порту" вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів. Після гри спалахнув гучний скандал. Співробітник португальського клубу назвав Кріштіану Роналду свинею .
За брата заступилася Катя Авейру, яка різко відповіла кривдникові Роналду.
"Якщо хтось і свиня в цій ситуації, то це ви! Не вашому брудному роту говорити про того, хто досяг більшого, ніж ви досягнете за 1000 життів. Я підтримую "Порту" в чемпіонаті країни, але таких людей з командою асоціювати я не хочу. Є у мене зуби чи ні, але у мене є честь.
Одного разу ми зустрінемося з тобою віч-на-віч. Тоді подивимося, чи є у тебе самого зуби", – написала Авейру в соцмережах.
За підсумками конфлікту Фернандо Сауль приніс публічні вибачення Роналду і його сім'ї.
Нагадаємо, що сьогодні в Лізі Європи будуть зіграні два матчі українських клубів:
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