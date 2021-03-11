За свиню відповіси! Сестра заступилася за Кріштіану Роналду

На цьому тижні "Порту" вибив "Ювентус" з Ліги чемпіонів. Після гри спалахнув гучний скандал. Співробітник португальського клубу назвав Кріштіану Роналду свинею .

За брата заступилася Катя Авейру, яка різко відповіла кривдникові Роналду.

"Якщо хтось і свиня в цій ситуації, то це ви! Не вашому брудному роту говорити про того, хто досяг більшого, ніж ви досягнете за 1000 життів. Я підтримую "Порту" в чемпіонаті країни, але таких людей з командою асоціювати я не хочу. Є у мене зуби чи ні, але у мене є честь.

Одного разу ми зустрінемося з тобою віч-на-віч. Тоді подивимося, чи є у тебе самого зуби", – написала Авейру в соцмережах.