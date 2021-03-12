Найкращим футболістом Ліги чемпіонів назвали молоду зірку "Боруссії"

Сьогодні УЄФА назвав найкращого гравця тижня в Лізі чемпіонів. У вівторок і середу пройшли ще чотири поєдинки 1/8 фіналу, за підсумками яких визначився квартет чвертьфіналістів. У підсумку гайкращим виявився норвежець Ерлінг Голанд з дортмундської "Боруссії". Нагадаємо, Голанд підкорив кілька рекордів Ліги чемпіонів.

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20-річний форвард забив два м'ячі у ворота "Севільї" в Німеччині і, по суті, позбавив іспанців шансів пройти в наступне коло. Після виїзної перемоги 3:2 в домашньому поєдинку "жовто-чорні" обмежилися нічиєю 2:2, хоча вели в рахунку 2:0.

Конкурентами у любителя медитації з Норвегії були Серхіо Олівейра з "Порту", Фабіньйо з "Ліверпуля" і воротар "ПСЖ" Кейлор Навас. Примітно, що всі вони представляли команди, які подолали бар'єр 1/8 фіналу. Однак у такій компанії саме Ерлінга поставили на перше місце: обидва його удару в грі досягли мети.

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Наступного тижня пройдуть ще чотири повторних матчі першого раунду плей-оф Ліги чемпіонів.

Дивіться огляд поєдинку "Боруссія" (Д) – "Севілья":

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