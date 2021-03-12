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Лучшим футболистом Лиги чемпионов назвали молодую звезду "Боруссии"

12 марта, 16:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Норвежец Эрлинг Холанд забил два мяча в ворота испанской "Севильи"

Сегодня в УЕФА назвали лучшего игрока недели в Лиге чемпионов. Во вторник и среду прошли еще четыре поединка 1/8 финала, по итогам которых определился квартет четвертьфиналистов. В итоге лучшим оказался норвежец Эрлинг Холанд из дортмундской "Боруссии". Напомним, Холанд покорил несколько рекордов Лиги чемпионов.

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20-летний форвард забил два мяча в ворота "Севильи" в Германии и, по сути, лишил испанцев шансов пройти в следующий круг. После выездной победы 3:2 в домашнем поединке "желто-черные" ограничились ничьей 2:2, хотя вели в счете 2:0.

Конкурентами у любителя медитации из Норвегии были Серхио Оливейра из "Порту", Фабиньо из "Ливерпуля" и вратарь "ПСЖ" Кейлор Навас. Примечательно, что все они представляли команды, которые преодолели барьер 1/8 финала. Однако в такой компании именно Эрлинга поставили на первое место: оба его удара в игре достигли цели.

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На следующей неделе пройдут еще четыре повторных матча первого раунда плей-офф Лиги чемпионов.

Смотрите обзор поединка "Боруссия" (Д) – "Севилья":

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футбол Лига чемпионов Боруссия Дортмунд Севилья неделя лучший футболист Эрлинг Холанд
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