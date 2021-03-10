Голанд переписує історію Ліги чемпіонів: які рекорди підкорилися 20-річному норвежцю

20-річний нападник Ерлінг Голанд став справжнім героєм зустрічі дортмундської "Боруссії" проти іспанської "Севільї" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Норвезький форвард не тільки оформив дубль і допоміг своїй команді вийти в наступний раунд, а ще і встановив кілька особистих рекордів.

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Голандові знадобилося всього 14 матчів, щоб забити 20 голів у Лізі чемпіонів. Попередньому рекордсмену Гаррі Кейну з "Тоттенгема" для цього знадобилося на 10 матчів більше. До слова, ні Кріштіану Роналду, ні Ліонеля Мессі немає в першій п'ятірці рейтингу.

Крім цього, Голанд став наймолодшим гравцем, який забив у шести матчах Ліги чемпіонів поспіль (20 років 231 день). Норвежець забив у чотирьох матчах групового етапу, потім дві зустрічі пропустив через травму. Повернувшись на поле, він засмутив "Севілью" в обох матчах.

Ерлінг забив 20 м'ячів у Лізі чемпіонів з моменту свого дебюту в турнірі в вересні 2019 року. Жоден гравець не забив більше відтоді! Навіть у найкращого гравця минулого року Роберта Левандовського 19 м'ячів. Правда, поляк ще не провів свій матч-відповідь 1/8 ЛЧ.

Огляд матчу "Боруссія" – "Севілья":

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