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Голанд переписує історію Ліги чемпіонів: які рекорди підкорилися 20-річному норвежцю

10 березня, 00:26

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Форвард "Боруссії" демонструє феноменальні результати

20-річний нападник Ерлінг Голанд став справжнім героєм зустрічі дортмундської "Боруссії" проти іспанської "Севільї" у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Норвезький форвард не тільки оформив дубль і допоміг своїй команді вийти в наступний раунд, а ще і встановив кілька особистих рекордів.

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Голандові знадобилося всього 14 матчів, щоб забити 20 голів у Лізі чемпіонів. Попередньому рекордсмену Гаррі Кейну з "Тоттенгема" для цього знадобилося на 10 матчів більше. До слова, ні Кріштіану Роналду, ні Ліонеля Мессі немає в першій п'ятірці рейтингу.

Крім цього, Голанд став наймолодшим гравцем, який забив у шести матчах Ліги чемпіонів поспіль (20 років 231 день). Норвежець забив у чотирьох матчах групового етапу, потім дві зустрічі пропустив через травму. Повернувшись на поле, він засмутив "Севілью" в обох матчах.

Ерлінг забив 20 м'ячів у Лізі чемпіонів з моменту свого дебюту в турнірі в вересні 2019 року. Жоден гравець не забив більше відтоді! Навіть у найкращого гравця минулого року Роберта Левандовського 19 м'ячів. Правда, поляк ще не провів свій матч-відповідь 1/8 ЛЧ.

Огляд матчу "Боруссія" – "Севілья":

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Ліга чемпіонів Боруссія Дортмунд Ерлін Голанд

Джерело: Сегодня|Спорт

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