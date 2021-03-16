Ліга чемпіонів 16 березня: розклад, трансляції і котирування матчів 1/8 фіналу

Визначаються ще два учасники 1/4 фіналу. За путівки туди борються "Аталанта" Маліновського та Коваленка і "МанСіті" Зінченка

1/8 фіналу Ліга чемпіонів триває. У вівторок, 16 березня, відбуваються повторні матчі в парах "Реал" – "Аталанта" і "Манчестер Сіті" – "Боруссія" Менхенгладбах. Нижче – розклад поєдинків з трансляціями, котирування букмекерів і оновлювані результати.

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1/8 Ліги чемпіонів. Вівторок, 16 березня

22:00 "Реал" – "Аталанта"

ТВ: "Футбол 1", OLL.TV

Котирування на прохід: 1.32 (73%) – 3.65 (27%)

Перший матч – 1:0

22:00 "Манчестер Сіті" – "Боруссія" М

ТВ: "Футбол 2", OLL.TV

Котирування на прохід: 1.01 (98%) – 40.00 (2%)

Перший матч – 2:0

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Нагадаємо, раніше до 1/4 фіналу Ліги чемпіонів пробилися "Боруссія" Дортмунд, "ПСЖ", "Порту" і "Ліверпуль". У середу, 17 березня, останні чвертьфіналісти визначаться в парах "Челсі" – "Атлетіко" (перший матч – 1:0) і "Баварія" – "Лаціо" (4:1).

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