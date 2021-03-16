"Манчестер Сити" – "Боруссия" М: трансляция ответного матча 1/8 Лиги чемпионов

Во вторник, 16 марта, проходит ответный матч 1/8 Лиги чемпионов в паре "Манчестер Сити" – "Боруссия" Менхенгладбах. Начало поединка на формально домашнем для английского клуба стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште – в 22:00 по киевскому времени. Наш сайт ведет онлайн-трансляцию этого противостояния с видео голов и самых опасных моментов, а также с яркими фото и комментариями.

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "БОРУССИЯ" М

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Три недели назад в первом матче этих команд "Манчестер Сити" добыл уверенную победу над гладбахцами в столице Венгрии со счетом 2:0. У "горожан" отличились Бернарду Силва и Габриэл Жезус, своими голами практически обеспечившие "МанСити" путевку в четвертьфинал Лиги чемпионов. Тем не менее если сегодня команда Александра Зинченко выйдет с мыслью, что она – уже в 1/4 финала ЛЧ, "Боруссия" наверняка постарается ее за это наказать. Как бы то ни было, но небольшая интрига в этой паре все еще жива!

Смотрите, как "МанСити" обыграл "Боруссию" в первом матче 2:0

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"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "БОРУССИЯ" М:

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ ОТ УЕФА

"МАНЧЕСТЕР СИТИ": Эдерсон; Уокер, Рубен Диаш, Ляпорт, Зинченко; Родри, Гюндоган; Ферран Торрес, де Брюйне, Стерлинг; Агуэро

"БОРУССИЯ" М: Зоммер; Лайнер, Гинтер, Эльведи, Бенсебаини; Закария, Нойхаус; Хофманн, Штиндль, Вольф; Плеа

Под вопросом: Бенсебаини (пах), Крамер (голеностоп), Тюрам (мышечная травма)

"Висят" на карточке: Лайнер, Штиндль

"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "БОРУССИЯ" М:

ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

Многие букмекеры даже не принимают ставки на выход "МанСити" в 1/4 Лиги чемпионов, считая, что "горожане" – уже и так там. А кто и принимает, то – с мизерным коэффициентом 1.01. Тогда как на проход в следующий раунд гладбахцев можно поставить с коэффициетом 40.00. Согласно этим котировкам, вероятность попадания "МанСити" в четвертьфинал по сумме двух встреч оценивается в 98%, а "Боруссии" – в 2%. Сегодня же наиболее реальным счетом аналитики называют 2:0 в пользу "Сити".

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"МАНЧЕСТЕР СИТИ" – "БОРУССИЯ" М:

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ

В прямом эфире матч "МанСити" – "Боруссия" М во вторник, 16 марта, начиная с 22:00, покажет канал "Футбол 2". Также прямая трансляция поединка доступна на сервисе OLL.TV.

Смотрите, как "Боруссия" играла в группе ЛЧ с "Шахтером"

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