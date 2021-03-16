Лига чемпионов 16 марта: расписание, трансляции и котировки ответных матчей 1/8 финала

1/8 финала Лига чемпионов продолжается. Во вторник, 16 марта, проходят ответные матчи в парах "Реал" – "Аталанта" и "Манчестер Сити" – "Боруссия" Менхенгладбах. Ниже – расписание поединков с трансляциями, котировки букмекеров и обновляемые результаты.
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1/8 Лиги чемпионов. Вторник, 16 марта
22:00 "Реал" – "Аталанта"
ТВ: "Футбол 1", OLL.TV
Котировки на проход: 1.32 (73%) – 3.65 (27%)
Первый матч – 1:0
22:00 "Манчестер Сити" – "Боруссия" М
ТВ: "Футбол 2", OLL.TV
Котировки на проход: 1.01 (98%) – 40.00 (2%)
Первый матч – 2:0
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Напомним, ранее в 1/4 финала Лиги чемпионов пробились "Боруссия" Дортмунд, "ПСЖ", "Порту" и "Ливерпуль". В среду, 17 марта, последние четвертьфиналисты определятся в парах "Челси" – "Атлетико" (первый матч – 1:0) и "Бавария" – "Лацио" (4:1).
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